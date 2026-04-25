Roma-Juventus Primavera 1-1 | Arena risponde a Leone

Nella trentasettesima giornata di Primavera 1, la partita tra Roma e Juventus si è conclusa con un risultato di 1-1. La Roma, guidata da Federico Guidi, ha aperto le segnature con un gol di Arena, mentre Leone ha pareggiato per la Juventus. La sfida si è giocata in un clima di grande intensità, senza che nessuna delle due squadre riuscisse a trovare la rete decisiva.

La Roma di Federico Guidi non riesce a spezzare l’incantesimo e rimedia soltanto un pareggio per 1-1 contro la Juventus nel big match della trentasettesima giornata di campionato. Al centro sportivo dello Stadio Tre Fontane, i giallorossi confermano un momento di appannamento preoccupante, allungando a sette la striscia di partite consecutive senza i tre punti. L’avvio di gara è un vero e proprio shock per i padroni di casa: dopo appena sessanta secondi, un cross di Makiobo pesca Leone libero in area, freddo nel trafiggere Zelezny per il vantaggio immediato dei bianconeri guidati da Padoin. La reazione capitolina arriva dopo venti minuti di sofferenza e porta la firma di Arena, glaciale dal dischetto al 22? dopo che l’arbitro Madonia aveva sanzionato un intervento falloso di Makiobo su Lulli.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Juventus Primavera 1-1: Arena risponde a Leone Notizie correlate Benedetta Primavera: Antonio Arena, dal gol in Coppa Italia alla Roma che verràRoma, 13 aprile 2026 – Il gol da sogno in Coppa Italia, l’antipasto della Roma che verrà. Roma Juve Primavera 1-1: Leone e tanta sofferenza, un punto Padoindi Fabio ZaccariaRoma Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 35esima giornata di campionato... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: U20 | Dove vedere Roma-Juventus; Primavera 1. 35° giornata pronta ad aprirsi, oggi Roma - Juventus: il programma; U20 | Juventus-Fiorentina | La partita; Sassuolo-Juve sfida chiave per il piazzamento in classifica, in vista delle semifinali. DIRETTA | Roma Juventus Primavera (risultato finale 1-1): Arena risponde a Leone (25 aprile 2026)Le informazioni sulla diretta Roma Juventus, la situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, possibile esito finale ... ilsussidiario.net Pagina 2 | Leone non basta, Arena rialza la Roma su rigore: pari per la Juve PrimaveraLa sfida tra Roma e Juventus Under 20, valida per la 35ª giornata del Primavera 1, in campo sabato 25 aprile 2026, alle ore 13:00. La partita sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del di ... tuttosport.com LIVE - Primavera, ROMA-JUVENTUS 0-1 (Leone 1'): bianconeri in vantaggio alla prima azione is.gd/Aqu2Qw #AsRoma x.com Juventus Primavera a Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming - facebook.com facebook