La semifinale d’andata della Coppa Italia femminile tra Roma e Inter Women si è conclusa con un pareggio 1-1 al Tre Fontane. Entrambe le squadre hanno segnato un gol ciascuna nel corso della partita, lasciando tutto ancora in bilico in vista del ritorno. La sfida si decide quindi nella gara di ritorno, che si giocherà prossimamente.

Inter News 24 Roma-Inter Women, la semifinale d’andata della Coppa Italia femminile termina 1-1, lasciando totalmente aperto il discorso qualificazione. Sotto una pioggia battente che ha reso il terreno dello stadio Tre Fontane quasi impraticabile, Roma e Inter si sono divise la posta in palio nel primo atto della semifinale di Coppa Italia. La sfida è stata pesantemente influenzata dalle condizioni climatiche, che hanno costretto le atlete a rinunciare al palleggio fluido in favore di lanci lunghi e duelli fisici. Nonostante il meteo, lo spettacolo non è mancato, grazie soprattutto alle parate prodigiose di Cecilía Rúnarsdóttir, l’estremo difensore islandese delle nerazzurre, capace di blindare la porta con interventi di puro istinto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Roma Inter Women, pari e patta al Tre Fontane: si decide tutto al ritorno

Articoli correlati

Europa League, 1-1 nel derby italiano Bologna-Roma: si decide tutto al ritorno all'OlimpicoBologna - Roma 1-1 Marcatori: 5' st Bernardeschi, 26' st Pellegrini Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; Joao Mario 5 (40' st Zortea sv), Casale 6 (39' st...

Roma femminile, ancora l’Inter al Tre Fontane per la semifinale di Coppa ItaliaLa squadra di Rossettini si è avvicinata alla partita contro l’Inter del 22 febbraio scorso nell’unico modo possibile: con rispetto e alta...

The Forgotten Way Humans Used to Sleep (And Why 3 AM is Sacred)

Altri aggiornamenti su Roma Inter Women

Temi più discussi: Coppa Italia Women - Tra mercoledì e giovedì l'andata delle semifinali: è ancora Fiorentina-Juventus, l'Inter per la rivincita sulla Roma; Ohio State @ Michigan State in Diretta Streaming | DAZN IT; Otto marzo: Mattarella, equilibrio uomo-donna non è ancora alla pari, promuovere la leadership femminile; Al torneo ‘La Nucia’ sconfitta di misura per la Nazionale Under 19 Femminile: si chiude 1-0 Germania-Italia.

Le parole di Luca Rossettini dopo Roma-InterAl termine dell'andata delle semifinali di Coppa Italia Women tra Roma e Inter, Luca Rossettini è stato intervistato dai media del Club. asroma.com

Coppa Italia Women: Roma-Inter accende la semifinale su SkyLa sfida tra Roma e Inter apre un capitolo decisivo della Coppa Italia Women. Il match di andata sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. milanosportiva.com

Coppa Italia Women #RomaInter Stadio Tre Fontane 18:00 Diretta su Sky Sport e Now #ASRoma - facebook.com facebook

#Inter Women, #Glionna: "Si può fare sempre meglio. La semifinale di Coppa Italia con la #Roma Sarà molto dura" x.com