Dalla Polonia | Ziolkowski vuole più spazio Addio in estate?

Dalla Polonia arriva una notizia riguardante Jan Ziolkowski, che avrebbe manifestato il desiderio di giocare di più. La testata Sport.pl riporta che, dopo aver avuto poche occasioni negli ultimi due mesi con la squadra di Roma, il giovane nato nel 2005 starebbe valutando opportunità alternative. Si parla di un possibile addio in estate, con il giocatore che avrebbe deciso di esplorare altre soluzioni per trovare più spazio in campo.

Jan Ziolkowski è al centro di un’indiscrezione di mercato lanciata dalla testata Sport.pl. A causa dello scarso minutaggio raccolto negli ultimi due mesi a Roma, il classe 2005 si starebbe guardando intorno alla ricerca di nuove soluzioni che gli garantirebbero più spazio sul campo. Il centrale è arrivato in estate con lo scopo di ritagliarsi il suo spazio tra i grandi, e i giallorossi credono in lui, ma un’eventuale offerta potrebbe cambiare le cose. Calciomercato, sirene inglesi per Ziolkowski: la situazione. Negli ultimi due mesi, complici i rientri di Ndicka ed Hermoso, Jan Ziolkowski non è più riuscito a trovare spazio tra le fila di Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Dalla Polonia: Ziolkowski vuole più spazio. Addio in estate? Addio alle importazioni dalla Russia e più dazi sugli altri Paesi: l'Ue vuole proteggere l'acciaioL'Unione europea vuole proteggere il proprio acciaio dalle distorsioni del mercato causate dalla sovrapproduzione globale. Juventus, Bremer non è più incedibile: addio in estate?Clamoroso alla Juventus: Bremer non è più incedibile Secondo Tuttosport, la dirigenza bianconera apre alle offerte per il difensore brasiliano e... Argomenti più discussi: C'è una Roma che sogna il primo Mondiale: i cinque giallorossi impegnati nelle finali playoff; Celik e la Turchia volano ai Mondiali, eliminata la Polonia di Ziolkowski; Roma, Celik vola al Mondiale con la Turchia: delusione Ziolkowski, Polonia eliminata; Celik titolare con la Turchia. Malen ed El Aynaoui in campo dal 1'. Dalla Polonia, poco spazio per Ziolkowski: interesse del NewcastleIl difensore centrale polacco cerca minutaggio, gli inglesi lo seguono da vicino. Su di lui, l'attenzione anche di club francesi, olandesi e italiani ... ilromanista.eu #Ziolkowski può partire: dalla Polonia si parla del concreto interesse del #Newcastle e il suo entourage conferma l'ipotesi dell'addio - facebook.com facebook #Ziolkowski può partire: dalla Polonia si parla del concreto interesse del #Newcastle e il suo entourage conferma l'ipotesi dell'addio x.com