Lucumi Bologna il futuro è un rebus! Dalla proposta di rinnovo alle sirene dalla Premier | ecco come mai non è stato ceduto la scorsa estate
Il futuro di Jhon Lucumi al Bologna resta in bilico, poiché il difensore colombiano non ha ancora deciso se rinnovare il suo contratto. La società emiliana ha ricevuto offerte e proposte di rinnovo, ma finora non sono state accettate. La situazione si è complicata con le voci di interessamenti da parte di squadre di Premier League, mentre il giocatore pare ancora indeciso sulla sua permanenza.
Calciomercato Milan: rinnovo di Leao ad un passo, il club ha voluto mandare un segnale forte. E quel gesto del portoghese.Cosa ha fatto Calciomercato Serie A: Kerim Alajbegovic ha stregato due big del nostro campionato! Chi è e dove potrebbe trasferirsi in estate Calhanoglu Inter, il futuro è ancora un rebus: ecco le possibili strategie dei nerazzurri! Addio possibile? Bastoni non si tocca! Anche Gattuso a sostegno del difensore dell’Inter: il retroscena sull’incontro avvenuto tra i due dopo i fischi Torino, D’Aversa: «Il mio obiettivo personale e quello di squadra coincidono. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Rinnovo Kalulu, la Juve è pronta a respingere così le sirene dalla Premier: presenterà al francese questa proposta. I dettaglidi Redazione JuventusNews24Rinnovo Kalulu, la strategia del club per proteggere il difensore dalle sirene inglesi con un prolungamento e un aumento...
Leggi anche: Calciomercato Inter, sirene dalla Premier per Dimarco: rinnovo per blindarlo
Altri aggiornamenti su Lucumi Bologna.
Temi più discussi: Lucumi e Freuler, ecco perché sono indispensabili nel gioco di Vincenzo Italiano; Lucumi Bologna, il futuro è un rebus! Dal rinnovo a...; Lucumi: Contenti di non subire gol. Sul mio rinnovo…; Calciomercato Bologna: Lucumì via a fine stagione.
Lucumi e Freuler, ecco perché sono indispensabili nel gioco di Vincenzo ItalianoBOLOGNA – Ci sono squadre che nel migliore dei casi hanno un solo cervello. Il Bologna di oggi ne ha ritrovati addirittura due. Nelle quattro vittorie consecutive che hanno ridato senso e speranza all ... bologna.repubblica.it
Bologna, dipendenza da Lucumí? I dati lo confermano. Italiano studia il colpo a effetto. Ecco cosa può succedereBologna, dipendenza da Lucumí? I dati lo confermano. Italiano studia il colpo a effetto. Ecco cosa può succedere C’è un Bologna con Jhon Lucumi e un Bologna senza Jhon Lucumi. I dati parlano chiaro: d ... calcionews24.com
Dalla pagina ufficiale del Bologna FC I convocati per #PisaBFC Questo l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per domani. Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Casale, De Silvestri, Helland, Lucumi, Mario, Vitik, Zortea. Centrocampisti: Ferguso - facebook.com facebook
#Bologna- #Lucumi Italiano pensa a… x.com