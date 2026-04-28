Roma il nuovo volto del benessere | il Pinciano scalza Piazza di Spagna

Nel 2026, il quartiere Pinciano si conferma come la zona più ricca di Roma, superando Piazza di Spagna. I dati evidenziano un divario salariale tra le aree di élite e le periferie superiore ai 50 mila euro. La crescita di questa zona si riflette nelle statistiche economiche e abitative, mostrando una trasformazione del panorama urbano e delle condizioni economiche nelle diverse zone della città.

? Cosa sapere Il Pinciano supera Piazza di Spagna come quartiere più ricco di Roma nei dati 2026.. Il divario salariale tra le zone d'élite e le periferie supera i 50mila euro.. I nuovi dati relativi alle dichiarazioni dei redditi 2026, basati sulle rilevazioni dell’anno precedente, mostrano una Roma dove la ricchezza si sposta verso zone meno iconiche rispetto al passato, con Piazza di Spagna che perde il primato di quartiere più abbiente della capitale. L’analisi economica sulla distribuzione del benessere cittadino rivela una realtà territoriale sempre più frammentata e difficile da prevedere, nonostante un incremento generale del reddito medio pro capite che supera i 31mila euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, il nuovo volto del benessere: il Pinciano scalza Piazza di Spagna Notizie correlate Tra retreat e routine: il nuovo volto del benessereDal retreat immersivo alla membership continuativa, sempre più strutture puntano su esperienze che uniscono corpo e mente fuori dalla logica... In Piazza Roma arriva "Rigenera", il Festival del Benessere e della NaturaModena si prepara ad accogliere un fine settimana dedicato al benessere, alla natura e alla consapevolezza. Panoramica sull’argomento Si parla di: Valeria Marini incide un nuovo brano e sceglie Sara Tommasi e Sharon Store per il videoclip; Pop culture e immaginari da favola alla Milano Design Week 2026: 5 scenari tra sogno e memoria.