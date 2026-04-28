Roma il campionato indirizza il mercato | quattro partite per delineare il futuro

A poche giornate dalla fine del campionato, si avvicinano le ultime partite che devono ancora assegnare alcuni risultati chiave. Mancano circa 360 minuti di gioco prima che si conoscano ufficialmente tutte le decisioni sulla classifica e le qualificazioni. Le partite rimanenti sono cruciali per capire quali squadre avranno accesso alle competizioni future e quali dovranno affrontare le sfide di una stagione ormai agli sgoccioli.

Ancora 360 minuti prima che il sipario cali su questo campionato e renda ufficiali tutti i verdetti che ancora mancano all’appello. Quattro partite in cui, oltre alla lotta salvezza, presumibilmente solo tra Cremonese e Lecce, il focus sarà quasi completamente sulla corsa all’Europa, con la Roma protagonista. Un finale di stagione fondamentale non solo per tirare le somme della prima annata di Gasperini a Trigoria, ma anche per iniziare a delineare quello che sarà l’immediato futuro, che passerà obbligatoriamente dal mercato, con ancora un grosso punto interrogativo su chi sarà a dirigere le operazioni in simbiosi con il tecnico di Grugliasco.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, il campionato indirizza il mercato: quattro partite per delineare il futuro Notizie correlate Juventus, in 3 partite ci si gioca il futuro: dal campionato alla Champions League, passando per gli incassi. Tutti i dettagliMcKennie Juventus: dall’Inter all’Atletico Madrid, chi si era mosso per l’eventuale colpo a zero. Leggi anche: Roma, cinque partite per la Champions. Il futuro è ora Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Roma - Campionato Scolastico di Scacchi a Squadre: la 43esima edizione; Al PalaCosta la capolista Virtus Roma fa valere la legge del più forte; Serie A femminile. Il Sassuolo passa a Roma per 3-0, e intravede la salvezza; Tutti gli aggiornamenti e le notizie di calcio oggi. Serie B - Al PalaCosta la Virtus Roma indirizza la gara e gestisce il vantaggioLa Virtus Roma si conferma una delle squadre più forti del campionato. La capolista di Serie B Nazionale si impone al PalaCosta con il punteggio di 55-93, costruendo la propria vittoria fin ... pianetabasket.com La Roma batte il Bologna 2-0 e rilancia le speranze europeeLa vittoria ottenuta al Dall’Ara assume un significato particolarmente importante per la Roma, inserendosi nella corsa alle posizioni europee. Questa trasferta, infatti, potrebbe rivelarsi decisiva pe ... it.blastingnews.com Roma, sputi e insulti contro una donna in via Labicana - facebook.com facebook È in corso la vendita libera dei biglietti per Roma-Lazio, in programma nel weekend del 17-18 Maggio (data e ora da confermare) Acquista ora il tuo biglietto! asroma.com/it/biglietti/m… #ASRoma x.com