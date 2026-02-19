Juventus in 3 partite ci si gioca il futuro | dal campionato alla Champions League passando per gli incassi Tutti i dettagli

La Juventus rischia di compromettere tutto in sole tre partite a causa di recenti risultati deludenti. La squadra affronta sfide decisive sia in campionato che in Champions League, con la pressione che aumenta ad ogni gara. Le vittorie sono fondamentali per mantenere la posizione in classifica e qualificarsi alle competizioni europee. Inoltre, gli incassi del club dipendono dai risultati in campo, influenzando anche il bilancio economico. La situazione si fa critica: ogni partita può fare la differenza tra un futuro promettente e una stagione da dimenticare.