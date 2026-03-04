Dopo il pareggio contro la Juventus, la Roma si appresta a disputare cinque partite in quindici giorni, tra cui incontri contro Genoa, Bologna, Como e Lecce. Questi incontri sono programmati nel breve periodo e determineranno le prossime mosse della squadra. La sequenza di gare si svolge a poche settimane dall’inizio di un ciclo importante di partite.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Roma, la corsa al quarto posto continua: cinque sfide decisive fino alla sosta di marzo per la Champions. Il sogno Europa League che entra nel vivo. Arrivare alla sosta mantenendo il quarto posto, magari avendo ampliato il margine sulla quinta posizione, rappresenterebbe un fattore decisivo per gestire con maggiore tranquillità gli impegni – si spera molti – fino al termine della stagione. Prima, però, c’è da fare i conti – per la prima volta dalla chiusura del mercato invernale – con il ritmo serrato delle partite ogni tre giorni. Il 3-3 dell’Olimpico ha permesso ai giallorossi di consolidare il distacco con la Juventus. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, cinque partite per la Champions. Il futuro è ora

Roma Primavera, il derby alimenta la crisi: cinque partite senza vittorie per GuidiCi si attendeva una reazione di carattere in casa Roma Primavera, che si presentava al derby con la Lazio dopo una serie di risultati non positivi,...

Leggi anche: Ranking UEFA, l’Italia riuscirà a portare cinque squadre in Champions? Il punto della situazione e cosa è cambiato dopo le ultime partite

TOTTI TORNA alla ROMA! + MALEN 5 GOL in 5 Partite: Cosa Sta Succedendo

Aggiornamenti e notizie su Roma cinque partite per la Champions Il....

Temi più discussi: Matchday | Roma-Juventus: precedenti, numeri e stato di forma; Corsa Champions: cinque squadre per due posti. Le favorite fra Napoli, Roma, Juve, Como e Atalanta in vista del rush finale; Classifica Serie A un anno dopo: chi è salito e chi è sceso; Galatasaray e Roma, per Juve e Spalletti sono i giorni decisivi.

Corsa Champions, cinque squadre per due posti tra Napoli, Roma, Como, Juventus e Atalanta: il calendario a confrontoIl Napoli allunga, la Roma resta a +4 sulla Juventus ma perde due punti sul Como mentre l'Atalanta frena: il calendario delle cinque squadre in corsa per il quarto posto che vale la Champions. msn.com

Napoli-Roma, il ritorno di Politano dopo cinque partiteNon è nemmeno tornato a giocare dal primo minuto che già ha cambiato due volte la posizione in campo. Dev’essere questo il destino di Matteo Politano, errante se ce n’è uno: tutti si aspettavano il ... ilmattino.it

Momenti di forte tensione in via Tuscolana, a Roma, dove decine di attivisti animalisti si sono radunati sotto l’abitazione di un uomo accusato di aver maltrattato il proprio cane, lasciandolo sul balcone e colpendolo con un bastone. Secondo quanto ricostruito, facebook

#Roma #viabilità #Atac Lunedì prossimo cerimonia all'Altare della Patria, dalle 11 saranno possibili deviazioni bus. x.com