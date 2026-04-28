Roma El Aynaoui squalificato | le decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha squalificato un calciatore durante la settimana, influendo sulla programmazione delle partite di questa fase della stagione. La decisione riguarda un episodio avvenuto durante una partita precedente e si riflette sulle scelte della squadra coinvolta. La squalifica si inserisce in un contesto di gare importanti, con effetti diretti sulla formazione e sui piani dell’allenatore. La notizia si aggiunge alle altre decisioni prese nel settore arbitrale e disciplinare.

Il verdetto delle autorità sportive piomba sulla programmazione settimanale di Trigoria proprio nel momento cruciale della volata europea. In seguito alla conclusione della trentaquattresima giornata di campionato, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, coadiuvato da Stefania Ginesio e dal delegato dell’A.I.A. Carlo Moretti, ha reso note le risoluzioni disciplinari relative agli ultimi incontri disputati, confermando lo stop forzato per Neil El Aynaoui. Il centrocampista giallorosso, già gravato dallo stato di diffida, è stato sanzionato con un’ammonizione che fa scattare automaticamente la squalifica per un turno effettivo di gara. Oltre allo stop di El Aynaoui, il rapporto della Procura Federale e le valutazioni del Giudice hanno evidenziato altre situazioni disciplinari degne di nota all’interno dello spogliatoio capitolino.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, El Aynaoui squalificato: le decisioni del Giudice Sportivo Notizie correlate Roma, tegola El Aynaoui: ammonito e squalificato, salta la ViolaNonostante il successo esterno, il post-partita di Bologna-Roma porta in dote una notizia amara per lo scacchiere tattico di Gian Piero Gasperini. Giudice Sportivo Serie A, uno squalificato per Juve Genoa: non ci sarà nel match dell’Allianz Stadium. Il comunicato ufficiale della Lega con tutte le decisioni dopo la 30ª giornatadi Redazione JuventusNews24Giudice Sportivo Serie A: salterà la sfida fra Juve e Genoa per il match la squalifica. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Milan, allarme diffidati verso la Juve: chi salterà il big match se ammonito col Verona; Roma, il 2-0 a Bologna cambia peso: Como a 61, classifica riaperta ed El Aynaoui out con la Fiorentina; Giudice sportivo Serie A: in tre saltano la 35esima giornata, entrano in diffida in sei. Tutte le decisioni; Gli squalificati della 34ª giornata di Serie A. Giudice Sportivo, El Aynaoui salta la Fiorentina: confermata la squalificaEl Aynaoui, ammonito a Bologna, era diffidato. Gasperini perde il marocchino e punta sul rientro di Koné per il match dell'Olimpico ... siamolaroma.it Giudice Sportivo, squalificati 35ª giornata: un turno a Cancellieri ed El AynaouiLa 34ª giornata di Serie A si è chiusa lunedì sera con il pareggio per 3-3 tra Lazio e Udinese. Il campionato tornerà venerdì 1 maggio con Pisa-Lecce, gara che aprirà il 35° turno, che si concluderà p ... gazzetta.it Giudice Sportivo, andata secondo turno playoff e playout #SerieBFutsal: i provvedimenti - facebook.com facebook Giudice sportivo #CoppaItalia, #Sarri squalificato: non sarà in panchina per la finale tra #Inter e #Lazio x.com