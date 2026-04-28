A Roma, gli occupanti del centro sociale Laurentino 38, sgomberato martedì mattina, si sono radunati in un presidio lungo via Laurentina, davanti alla sede della Leonardo. La protesta si è svolta a seguito dell’azione delle forze dell’ordine che ha portato alla chiusura dell’edificio, e ora i manifestanti si trovano in quella zona per esprimere il loro dissenso.

Gli occupanti del centro sociale Laurentino 38 squat di Roma, sgomberato martedì mattina, si sono ritrovati in presidio su via Laurentina sotto la sede della Leonardo. All’appello hanno risposto un centinaio di persone, sul posto polizia e carabinieri. Il presidio si è poi trasformato in un corteo che si è snodato per le vie del quartiere per poi raggiungere il centro sociale presidiato dagli agenti. “Lo sgombero di questa occupazione abusiva era necessario chiaramente per il ripristino della legalità, ma anche per fare andare avanti dei lavori per il recupero di diversi alloggi Ater. Stiamo parlando di circa una cinquantina”, ha detto il prefetto di Roma Lamberto Giannini.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, corteo contro lo sgombero del centro sociale Laurentino 38

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