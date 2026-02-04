Roma si è messo in movimento per Bernasconi dell’Atalanta, offrendo 15 milioni. La trattativa però non è andata in porto. Massara aveva spinto forte per portarlo in giallorosso, ma alla fine l’Atalanta ha detto no. Ora la Roma guarda altrove, consapevole che il tempo stringe e le soluzioni si fanno sempre più difficili.

A mercato ormai blindato, emerge un retroscena che avrebbe potuto cambiare i connotati della fascia sinistra giallorossa. Nelle ultime ore della sessione invernale, la Roma ha tentato un affondo deciso per Lorenzo Bernasconi, gioiello classe 2003 dell’ Atalanta. Il DS Frederic Massara, a caccia di un profilo giovane ma già pronto per le rotazioni di Gasperini (tecnico giallorosso in questa stagione 202526), ha messo sul piatto una proposta pesante: 15 milioni di euro cash. Un investimento importante per il laterale mancino, che si sta imponendo all’attenzione generale dopo l’esordio shock da titolare in Champions League contro il PSG. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Roma, il colpo mancato: Massara ci ha provato per Bernasconi, no dell’Atalanta a 15 milioni

Approfondimenti su Roma Mercato

Roma ha avviato un sondaggio per valutare il profilo di Lorenzo Bernasconi, terzino dell’Atalanta, come possibile rinforzo per la corsia mancina.

Dopo il pareggio a reti inviolate contro il Genoa al Tardini, il tecnico del Parma, Carlos Cuesta, ha analizzato la partita in conferenza stampa.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Roma Mercato

Argomenti discussi: Roma-Milan, Gasperini: Stiamo facendo un grande percorso, possiamo crescere ancora; Roma, chiusa discoteca abusiva via della Giustiniana: denunciato il titolare dell’attività frequentata da giovanissimi; Truffa agli anziani, colpo da 150mila euro sventato dai Carabinieri a Roma; Mixed zone AS ROMA | POST UDINESE-ROMA Gasperini: Mancata precisione negli ultimi metri (TESTO)(VIDEO).

Il duro colpo ai Friedkin: avevano dato l'ok all'addio dell'ultimo tassello di un sogno mancato. Dybala resta a Roma e non va in Arabia ma non è (soltanto) una scelta di cuorePaulo Dybala che resta alla Roma non è solo una storia di cuore e d'amore.. C'è anche quello, c'è la famiglia, c'è l'amore dei tifosi. Ma non solo. E' anche una decisione figlia di accordi mancati, ... m.tuttomercatoweb.com

Roma, ecco il colpo Malen: è ufficiale. L'attaccante arriva dall'Aston Villa, tutti i dettagli, la formula e il numero che ha sceltoSecondo attaccante nel giro di pochi giorni in casa Roma: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo acquisto giallorosso. msn.com

Zaragoza colpo alla Lookman #zaragoza #roma #seriea #gasperini #calcioselvaggio - facebook.com facebook

Bryan Zaragoza Roma Colpo dal Celta Vigo: affare in prestito con diritto di riscatto #Roma #Zaragoza #SerieAEnilive #DAZN x.com