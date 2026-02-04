Roma il colpo mancato | Massara ci ha provato per Bernasconi no dell’Atalanta a 15 milioni
Roma si è messo in movimento per Bernasconi dell’Atalanta, offrendo 15 milioni. La trattativa però non è andata in porto. Massara aveva spinto forte per portarlo in giallorosso, ma alla fine l’Atalanta ha detto no. Ora la Roma guarda altrove, consapevole che il tempo stringe e le soluzioni si fanno sempre più difficili.
A mercato ormai blindato, emerge un retroscena che avrebbe potuto cambiare i connotati della fascia sinistra giallorossa. Nelle ultime ore della sessione invernale, la Roma ha tentato un affondo deciso per Lorenzo Bernasconi, gioiello classe 2003 dell’ Atalanta. Il DS Frederic Massara, a caccia di un profilo giovane ma già pronto per le rotazioni di Gasperini (tecnico giallorosso in questa stagione 202526), ha messo sul piatto una proposta pesante: 15 milioni di euro cash. Un investimento importante per il laterale mancino, che si sta imponendo all’attenzione generale dopo l’esordio shock da titolare in Champions League contro il PSG. 🔗 Leggi su Como1907news.com
Roma, sondaggio per Bernasconi: l'Atalanta fa muro
Roma ha avviato un sondaggio per valutare il profilo di Lorenzo Bernasconi, terzino dell'Atalanta, come possibile rinforzo per la corsia mancina.
