Calciomercato Inter Matteo Moretto svela il colpo per la difesa | meneghini pronti a chiudere per questo centrale

Matteo Moretto ha svelato che l’Inter sta lavorando per acquistare un difensore centrale importante. La causa è la necessità di rafforzare la linea difensiva dopo le recenti difficoltà. La trattativa è in fase avanzata e i dirigenti nerazzurri sono pronti a chiudere l’accordo nelle prossime settimane. Il club ha già definito i dettagli con il giocatore e il suo agente, mentre le parti stanno limando gli ultimi aspetti contrattuali. L’operazione potrebbe ufficializzarsi a breve e cambiare le prospettive della squadra.

Inter News 24 Calciomercato Inter: Matteo Moretto ha rivelato l'esistenza di una trattativa avanzata per un nuovo rinforzo difensivo. La strategia della Beneamata per la prossima stagione prevede una profonda ristrutturazione del pacchetto arretrato. Con diversi interpreti della difesa in scadenza, i nerazzurri hanno puntato i fari su una delle rivelazioni più luminose del campionato attuale. Il profilo individuato è un giovane centrale, classe 2003, che si sta distinguendo per fisicità e senso della posizione, caratteristiche che hanno convinto l'allenatore Cristian Chivu, l'ex difensore romeno oggi alla guida tecnica del club, a dare il via libera all'operazione.