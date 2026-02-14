Celik vicino l’addio alla Roma | Juve e Inter puntano il difensore

Zeki Celik sta valutando l’addio alla Roma, dopo aver deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a fine giugno. La decisione del difensore turco ha attirato l’attenzione di Juventus e Inter, che già hanno mostrato interesse per il giocatore. Celik, che ha ottenuto un ruolo importante sotto la guida di Gasperini, potrebbe lasciare la squadra a stagione conclusa, aprendo così un nuovo capitolo della sua carriera.

L’esperienza di Zeki Celik alla Roma sembrerebbe essere giunta ai titoli di coda. Nonostante il ruolo di primo piano conquistato con il tecnico Gian Piero Gasperini, Il difensore turco sembrerebbe essere sempre più propenso a non rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Questa situazione ha attirato l’ attenzione immediata di Juventus e Inter, pronte a darsi battaglia per assicurarsi un rinforzo d’esperienza senza dover pagare il prezzo del cartellino. Perchè l’accordo è saltato. La distanza tra la Roma e Celik sarebbe principalmente economica. Il club giallorosso avrebbe provato a blindare il giocatore con una proposta importante: la società avrebbe messo sul tavolo circa 2,8 milioni di euro a stagione, una cifra che però il turco avrebbe ritenuto troppo bassa rispetto al suo attuale valore di mercato e alle ottime prestazioni offerte in campo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Zeki Çelik si trova in una fase di incertezza riguardo al suo futuro con la Roma, con il rinnovo ormai difficile da concretizzare a causa delle divergenze economiche tra le parti.

L’addio di Zeki Celik alla Roma sembra ormai certo.

