Il derby d’Italia tra Inter e Juventus si trasforma in più di una partita sul campo. Dopo le polemiche su Vicario, ora si apre anche il caso Celik, con le due società che si scambiano accuse e respingono le tensioni. La confusioni tra calciomercato e campionato continua a tenere alta la tensione tra i due club.

Il Derby d’Italia tra Inter e Juventus si sposta dal rettangolo verde di San Siro alle scrivanie del calciomercato. Mentre Chivu e Spalletti preparano il big match di sabato, le due dirigenze hanno aperto un nuovo fronte di collisione per Zeki Celik. Il terzino turco, pilastro della Roma ma prossimo allo svincolo il 30 giugno, è diventato l’oggetto del desiderio dei due club, pronti a darsi battaglia per assicurarsi un rinforzo d’esperienza a parametro zero. La manovra nerazzurra nasce dalla necessità di blindare la corsia destra. Con il contratto di Darmian in esaurimento e le incognite legate al futuro di Dumfries, l’Inter ha individuato nel classe ’97 il profilo ideale per dare continuità alla tradizione di innesti riusciti dalla Capitale, dopo i precedenti di Mkhitaryan e Dzeko. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Inter-Juve, duello totale: dopo Vicario scoppia il caso Celik

Approfondimenti su Inter Juve

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Inter Juve

Argomenti discussi: Inter Juve e non solo, gli altri 'derby' nel mondo; Jimenez-Bournemouth: al Milan vanno 20 milioni. Inter e Juve su Muharemovic; Serie A, la classifica dei ricavi 2024/25: Inter in vetta, la Juve supera il Milan; Serie A, la classifica degli spettatori nel 2025/26: la Juventus allunga.

Calciomercato Juve, la sfida all’Inter è anche sui parametro zero: duello aperto per quel calciatore della Roma col contratto in scadenzaCalciomercato Juve, la sfida all’Inter è anche sui parametro zero: duello aperto per quel calciatore della Roma col contratto in scadenza Il Derby d’Italia di sabato sera non sarà soltanto una battagl ... juventusnews24.com

Stramaccioni sicuro: «Inter Juve? Spalletti un maestro»Stramaccioni analizza la sfida di San Siro tra i dodici punti di distacco e il duello tattico tra Chivu e Spalletti. Cosa ha detto l’ex allenatore La settimana che conduce a Inter-Juventus del 14 febb ... juventusnews24.com

VIDEO - #InterJuve, allenamento mattutino ad Appiano. #Sommer entra in campo con #Dumfries: "E' tornato" x.com

ULTIM'ORA ESPLOSIVA THURAM A Due Giorni da Inter-Juve facebook