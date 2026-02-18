Shein sotto accusa Ue | indagine su sicurezza prodotti e tutela minori online Rischio contenuti illegali
L’Unione Europea ha avviato un’indagine su Shein dopo aver scoperto che alcuni prodotti venduti sulla piattaforma non rispettano le norme di sicurezza e che potrebbero essere accessibili a minori. La decisione nasce da segnalazioni di clienti e controlli che hanno evidenziato rischi legati a articoli non conformi e alla presenza di contenuti potenzialmente dannosi. Nel mirino ci sono anche alcune offerte rivolte a giovani utenti, che potrebbero esporli a materiali inappropriati.
Shein nel mirino dell'Ue: indagine su prodotti illegali e rischi per i minori. L'Unione Europea ha aperto un'indagine sulla piattaforma di fast fashion Shein, sospettando la vendita di prodotti non conformi alle normative europee e la potenziale diffusione di contenuti pedopornografici. L'inchiesta, avviata a febbraio 2026, mira a verificare la sicurezza dei prodotti offerti e la tutela dei minori online, gettando nuova luce sulle responsabilità delle piattaforme digitali. Un gigante sotto esame: la crescita di Shein e le preoccupazioni europee. Shein, nata nel 2008, ha conquistato rapidamente una fetta significativa del mercato europeo grazie a prezzi estremamente competitivi e un vasto assortimento di prodotti.
Tra i punti sotto esame, la Commissione vuole verificare se Shein rispetti le raccomandazioni sul commercio di prodotti illegali, inclusi quelli pedopornografici facebook
