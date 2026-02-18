Shein sotto accusa Ue | indagine su sicurezza prodotti e tutela minori online Rischio contenuti illegali

L’Unione Europea ha avviato un’indagine su Shein dopo aver scoperto che alcuni prodotti venduti sulla piattaforma non rispettano le norme di sicurezza e che potrebbero essere accessibili a minori. La decisione nasce da segnalazioni di clienti e controlli che hanno evidenziato rischi legati a articoli non conformi e alla presenza di contenuti potenzialmente dannosi. Nel mirino ci sono anche alcune offerte rivolte a giovani utenti, che potrebbero esporli a materiali inappropriati.

