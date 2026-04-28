La società calcistica ha annunciato di non voler rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 con il calciatore, terminando così il suo rapporto con il club. La notizia mette fine alle voci di un possibile trasferimento al Genoa, dato che l’ipotesi era stata smentita ufficialmente. Il calciatore, che ha trascorso diversi anni nel club, resterà in rosa fino alla scadenza del suo accordo attuale.

Il lungo legame tra Stephan El Shaarawy e la Roma è giunto ai titoli di coda. Con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026, la società giallorossa ha sciolto le riserve comunicando al calciatore l’intenzione di non procedere con il rinnovo. Il “Faraone”, colonna dello spogliatoio e autore di gol pesantissimi nella storia recente del club, si appresta dunque a vivere le sue ultime settimane a Trigoria prima di svincolarsi a parametro zero. Il “no” del Genoa di De Rossi. Nelle ultime settimane, l’accostamento più naturale per il futuro dell’esterno azzurro era sembrato quello con il Genoa. Il club ligure, che lo ha lanciato nel grande calcio, è oggi guidato da Daniele De Rossi, ex compagno e allenatore di El Shaarawy nella Capitale, subentrato sulla panchina del Grifone lo scorso novembre.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, addio a El Shaarawy: smentita l’ipotesi Genoa

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