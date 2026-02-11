Crans-Montana le immagini del Constellation dopo il rogo – Il video

Da open.online 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, le immagini mostrano il locale Le Constellation a Crans-Montana, poche ore dopo che un incendio ha devastato il locale durante la notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio. Le fiamme hanno causato la morte di 41 persone. La scena è ancora sconvolgente, con i danni visibili e i soccorritori che lavorano sul posto. La comunità si stringe attorno ai familiari delle vittime, mentre si indaga sulle cause dell’incendio.

Ecco come appare il locale di Crans Montana, Le Constellation poche ore dopo lo spegnimento delle fiamme che hanno causato la morte di 41 persone nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio. BFMTV ha ottenuto, mercoledì 11 febbraio, le prime foto scattate all’interno della struttura devastata. DOCUMENT BFMTV – Crans Montana: les photos du bar "le Constellation" prises par la police suisse après l'incendie pic.twitter.comHuYLJNCIuy — BFM (@BFMTV) February 11, 2026 Diffusi gli scatti dal seminterrato, dove possiamo vedere il bar sulla sinistra, la scala che porta al piano terra sulla destra e, soprattutto, il soffitto di schiuma acustica, totalmente distrutto.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Approfondimenti su Crans Montana Constellation

Le immagini del bar Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, dopo il rogo di Capodanno

Le immagini del bar Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, mostrano le conseguenze di un incendio che si è verificato nella notte di Capodanno.

Le immagini del bar Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, dopo l'esplosione di Capodanno

Le immagini del bar Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, mostrano le conseguenze dell’incendio avvenuto nella notte di Capodanno.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Crans Montana - la prima simulazione della dinamica dell’incendio in Svizzera

Video Crans Montana - la prima simulazione della dinamica dell’incendio in Svizzera

Ultime notizie su Crans Montana Constellation

Argomenti discussi: Crans Montana, coniugi Moretti chiedono di oscurare sito sul rogo: Procura si oppone; Il responsabile della sicurezza senza brevetto antincendio. Moretti: Penso sempre alle vittime - Avvocato vittime chiede la ricusazione delle procuratrici di Sion; Crans-Montana: la misteriosa scomparsa delle immagini delle telecamere di sorveglianza; I feriti di Crans Montana ricoverati a Milano non sono più in pericolo di vita.

Crans-Montana, le immagini del Constellation dopo il rogo – Il videoBFMTV ha ottenuto le prime foto scattate all'interno della struttura devastata dopo lo spegnimento delle fiamme ... open.online

crans montana le immaginiCrans-Montana, cancellate le immagini di 250 telecamere pubblicheSecondo un’inchiesta della NZZ, emerge ora che anche le immagini di oltre 250 telecamere di videosorveglianza pubblica del Comune di Crans-Montana, relative alla notte di Capodanno, sono state ... tio.ch

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.