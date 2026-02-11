Crans-Montana le immagini del Constellation dopo il rogo – Il video

Questa mattina, le immagini mostrano il locale Le Constellation a Crans-Montana, poche ore dopo che un incendio ha devastato il locale durante la notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio. Le fiamme hanno causato la morte di 41 persone. La scena è ancora sconvolgente, con i danni visibili e i soccorritori che lavorano sul posto. La comunità si stringe attorno ai familiari delle vittime, mentre si indaga sulle cause dell’incendio.

Ecco come appare il locale di Crans Montana, Le Constellation poche ore dopo lo spegnimento delle fiamme che hanno causato la morte di 41 persone nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio. BFMTV ha ottenuto, mercoledì 11 febbraio, le prime foto scattate all'interno della struttura devastata. DOCUMENT BFMTV – Crans Montana: les photos du bar "le Constellation" prises par la police suisse après l'incendie pic.twitter.comHuYLJNCIuy — BFM (@BFMTV) February 11, 2026 Diffusi gli scatti dal seminterrato, dove possiamo vedere il bar sulla sinistra, la scala che porta al piano terra sulla destra e, soprattutto, il soffitto di schiuma acustica, totalmente distrutto.

