Nella giornata di lunedì 27 aprile, un incendio si è sviluppato a Graglia Piana, interessando i versanti del torrente Erno. Le operazioni di spegnimento sono state condotte con l'ausilio di droni dotati di termocamere e di un elicottero regionale, che hanno individuato i punti interessati dalla combustione in zone di difficile accesso. Le forze di soccorso hanno lavorato fino a completa bonifica dell’area.

? Cosa sapere Incendio a Graglia Piana domato lunedì 27 aprile tra i versanti del torrente Erno.. Droni con termocamere e l'elicottero regionale hanno individuato i focolai nella vegetazione impervia.. Le fiamme che hanno investito la zona di Graglia Piana nel territorio di Brovello-Carpugnino sono state domate nel tardo pomeriggio di lunedì 27 aprile, dopo un’emergenza boschiva scoppiata la sera precedente. Il rogo si è concentrato in un’area caratterizzata da una vegetazione estremamente difficile da raggiungere, rendendo l’intervento umano un compito complesso fin dalle prime ore. La criticità maggiore è stata registrata lungo il margine...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rogo a Graglia Piana: droni e mezzi aerei domano il fuoco nell’Erno

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