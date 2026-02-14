Auto a fuoco | i pompieri domano il rogo i carabinieri indagano

Un’auto parcheggiata in strada a Brindisi è stata data alle fiamme la sera di ieri, venerdì 13 febbraio 2026, intorno alle 23:00. Le fiamme hanno rapidamente avvolto il veicolo, costringendo i vigili del fuoco ad intervenire per spegnere l’incendio. I carabinieri stanno già lavorando per chiarire le cause dell’incendio e verificano eventuali sospetti di attentato doloso o corto circuito. Sul posto sono arrivati anche alcuni passanti che hanno assistito alla scena e hanno fornito dettagli alle forze dell’ordine.

L'episodio è accaduto intorno alle 23 di ieri, al Sant'Elia. La parte anteriore del mezzo è andata distrutta, era parcheggiato per strada BRINDISI - Un'auto parcheggiata in strada è stata interessata da un incendio. È accaduto intorno alle 23:00 di ieri, venerdì 13 febbraio 2026. La vettura si trovava in piazza Giorgio Morandi, Sant'Elia, Brindisi. Sul posto è intervenuta una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco. Il rogo è stato domato, ma i danni alla parte anteriore del veicolo sono ingenti. I carabinieri indagano per capire se si tratti di incendio doloso o meno.