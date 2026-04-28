Rodolfo De Benedetti confermato alla presidenza di CIR

Il consiglio di amministrazione di CIR è stato rinnovato per i prossimi tre anni. Alla guida dell’azienda rimane Rodolfo De Benedetti, che ricopre il ruolo di presidente, mentre Monica Mondardini è confermata come amministratore delegato. La nomina è stata ufficializzata durante l’assemblea, che ha approvato la composizione del nuovo organo direttivo. La decisione riguarda l’intera struttura di gestione dell’azienda, senza modifiche alle cariche principali.

Transizione 5.0, risorse per 9,8 mld: piano esecutivo entro fine maggio “Una salamandra servita fredda”. La riflessione di Marisa Papa Ruggiero su condizione umana e ruolo dell’arte CIR rinnova il consiglio d’amministrazione per il prossimo triennio, confermando ai vertici Rodolfo De Benedetti come presidente e Monica Mondardini come amministratore delegato. Il Cda è completato da Marco De Benedetti, Edoardo De Benedetti, Francesca Pasinelli, Elisabetta Oliveri, Marta Marsilio e Tommaso Nizzi. Sono stati inoltre attribuiti incarichi onorari a figure storiche del gruppo: Carlo De Benedetti come presidente onorario e Franco Debenedetti come vicepresidente onorario.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Petrella confermato alla presidenza di Confesercenti CasertaSalvatore Petrella confermato presidente della Confesercenti Provinciale di Caserta. Leggi anche: Giovanni Acampora confermato alla presidenza di Assonautica Italiana