Giovanni Acampora confermato alla presidenza di Assonautica Italiana

Giovanni Acampora resta presidente di Assonautica Italiana perché la sua candidatura è stata approvata dall’assemblea. La decisione si è resa necessaria dopo che il suo mandato precedente si è concluso e nessun altro ha presentato una proposta alternativa. Durante l’incontro, è stato anche scelto Tiziana Pompei come vice segretario generale, su indicazione di Unioncamere, per rafforzare la collaborazione tra le istituzioni.

Giovanni Acampora è confermato presidente di Assonautica Italiana per il quinquennio 2026-2031. Nel corso dell'assemblea è stato assegnato anche l'incarico di vice segretario generale, che va a Tiziana Pompei su indicazione di Unioncamere. Il nuovo direttivo è così composto: Andrea Ciulla. Roberto De Gioia. Francesco Di Filippo. Giancarlo Cerisola. Maurizio Maglio. Gianluigi Molinari. Marino Masiero. Fabio Pesto. Gino Sabatini. Domenico Nigro Imperiale. Giovanni Conoci. Giuseppe Danese. Rudy Toninato.