rocchi sotto inchiesta

Il mondo del calcio italiano si trova di fronte a una nuova inchiesta che coinvolge un coordinatore arbitro. La persona è sospettata di aver commesso frodi legate alla gestione delle partite e agli incontri ufficiali. La procura ha avviato verifiche approfondite e sta analizzando documenti e comunicazioni ufficiali. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e gli appassionati di calcio, mentre le indagini continuano a svilupparsi.

Il coordinatore arbitro italiano sospettato di frode Il calcio italiano è minacciato da uno scandalo di nuovi arbitri. Si tratta di una programmazione discutibile e dell’influenza sulle decisioni VAR. Gianluca Rocchi, coordinatore arbitro per la Serie A e B, si è dimesso dal suo incarico nel fine settimana dopo che la procura di Milano ha aperto un’indagine per presunta violazione sportiva nei suoi confronti. Anche il supervisore VAR Andrea Gervasoni si è dimesso, ha annunciato l’associazione arbitri AIA in un comunicato sabato sera (25.04.2026). Ulteriori conseguenze sul personale saranno ora discusse a breve. Si dice che il video incrimini Rocchi.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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