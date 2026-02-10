Mateta non si opera al ginocchio. Il calciatore ha scelto di non sottoporsi all’intervento e anche il Crystal Palace ha dato il suo ok. La decisione arriva dopo aver valutato attentamente la situazione e preferisce affidarsi alle cure conservative. La Juventus monitorerà da vicino l’evoluzione dell’infortunio nei prossimi giorni.

Mateta ha deciso di non operarsi al ginocchio. Una scelta presa dal calciatore e condivisa anche dal Crystal Palace. Le ultime su di lui. Il mercato invernale della Serie A è stato a lungo scosso dal nome di Jean-Philippe Mateta, il gigante d’area di rigore che sembrava destinato a sbarcare in Italia per vestire maglie prestigiose. Tuttavia, un problema fisico riscontrato proprio nelle battute finali delle trattative ha bloccato il suo trasferimento, lasciando aperte molte domande sul suo futuro clinico e professional e. Dopo giorni di incertezza, è arrivata la decisione definitiva che riguarda la gestione del suo infortunio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mateta si opera al ginocchio? La decisione presa dall’obiettivo della Juve: le ultimissime sul suo infortunio

Approfondimenti su Mateta Juventus

Mateta potrebbe decidere di operarsi al ginocchio per risolvere definitivamente il problema.

La Juventus ha fatto sapere che Schlager non rinnoverà con il Lipsia e lascerà il club a parametro zero questa estate.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Mateta Juventus

Argomenti discussi: ? Milan, Mateta si opera al ginocchio? La decisione verrà presa in questi giorni: i dettagli; Perché Mateta non giocherà più nel Milan: cosa è successo durante le visite mediche; Milan, Mateta è un pericolo scampato: dovrà operarsi e stare fuori per 3-4 mesi; Milan, niente Mateta! Le sue ginocchia non superano i test del medico rossonero. I dettagli.

Consultati 4 specialisti, Mateta non si opera. La conferma di GlasnerJean-Philippe Mateta è stato davvero a un passo dal vestire la maglia del Milan: anzi, più che un passo due visite mediche che non hanno convinto lo staff ... milannews.it

Milan e Juventus, Mateta ha deciso: non si opera al ginocchio, consultati quattro specialisti per la sceltaL'attaccante francese, trattato nella finestra invernale di mercato dai rossoneri e dai bianconeri, ha scelto di non operarsi al ginocchio malandato. msn.com

#Milan e #Juventus, #Mateta ha deciso: non si opera al ginocchio, consultati quattro specialisti per la scelta x.com

"No" di Allegri a Mateta, il Retroscena: non solo i problemi al ginocchio, decisivo l'allenatore del Milan Scopri il retroscena nel 1° commento - facebook.com facebook