Rocchi non risponde ai PM | l’ex designatore rinuncia all’interrogatorio del 30 aprile

L’ex designatore degli arbitri ha comunicato di non voler partecipare all’interrogatorio previsto per il 30 aprile. La decisione è stata comunicata ai pubblici ministeri che avevano richiesto la sua presenza. Finora non sono state fornite motivazioni ufficiali sulla scelta di non presentarsi, e non sono state rese note ulteriori dichiarazioni da parte sua. La data dell’interrogatorio rimane fissata, ma la sua presenza non è garantita.

di Alberto Petrosilli Rocchi, ex designatore degli arbitri, ha deciso di non presenziare all’interrogatorio del prossimo 30 aprile. L’ Inter assiste a un nuovo colpo di scena sul fronte giudiziario che coinvolge i vertici arbitrali. Mentre la proprietà Oaktree e i tifosi contano i giorni che mancano alla matematica conquista del 21° scudetto, Gianluca Rocchi ha sciolto le riserve sulla sua partecipazione all’udienza fissata a Milano. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter L’ex fischietto fiorentino, attualmente indagato con l’accusa di frode sportiva e autosospesosi dal suo incarico nell’AIA, non si presenterà davanti ai magistrati giovedì mattina.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rocchi non risponde ai PM: l’ex designatore rinuncia all’interrogatorio del 30 aprile Notizie correlate Mafia e tangenti, interrogatorio lampo per Iacolino: il manager non risponde ai pmIndagato per concorso esterno nell'ambito dell'inchiesta che ha portato all'arresto del dirigente regionale Giancarlo Teresi e dell'imprenditore... Rocchi non si presenterà giovedì all’interrogatorio: lo rende noto l’avvocato dell’ex designatoreMercato Milan, prende quota la suggestione Anguissa: Allegri e Tare ne parlano, pista complicata… Le ultime Calciomercato Juve, accelerata prima del... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Rocchi si avvarrà della facoltà di non rispondere, Gervasoni risponderà: ora che succede?; Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni; La mossa a sorpresa di Rocchi: potrebbe saltare la Procura e non andare il 30 aprile a Milano; Inchiesta arbitri: il legale di Rocchi, 'presto per dire se risponderemo o no al pm'. Caso Rocchi, i presunti colloqui sugli arbitri dell’Inter restano con persone non identificateL'ex designatore, Rocchi, ha annunciato che non si presenterà all'interrogatorio con il pm della Procura di Milano ... fanpage.it Caso arbitri, Rocchi non parla: l’avvocato spiega il perchéGianluca Rocchi ha deciso di non presentarsi all'interrogatorio davanti ai pm per lo scandalo arbitri. Il motivo spiegato dal suo avvocato. newsmondo.it Il Mattino. . Il punto sul caso Rocchi e le conseguenze sul calcio italiano di Francesco De Luca. #ilmattino #calcio #napoli - facebook.com facebook #Rocchi non si presenterà all’interrogatorio. Il legale: “Ho deciso io di rinunciare” x.com