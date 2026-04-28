Rocchi non andrà all’interrogatorio non fa una bella figura

L’ex arbitro e designatore arbitrale di Serie A e B non parteciperà all’interrogatorio previsto per giovedì 30 aprile. La decisione arriva dopo che ha annunciato la propria autosospensione in seguito all’iscrizione nel registro degli indagati da parte della Procura di Milano, che lo contestava per un presunto illecito sportivo. La sua assenza dall’interrogatorio è stata comunicata attraverso una nota legale dell’avvocato che lo rappresenta.

In una nota legale, l’avvocato del designatore arbitrale di Serie A e B Gianluca Rocchi, Antonio D’Avirro, ha comunicato che giovedì 30 aprile Rocchi non si presenterà all’interrogatorio dopo essersi autosospeso perché indagato per fronte sportiva dalla Procura di Milano. Il pm non avrà dunque l’obbligo di rivelare i nomi dei partecipanti alla famosa riunione di San Siro (quella per trovare arbitri graditi e sgraditi all’Inter) e quindi di coloro i quali sono accusati di frode sportiva con lui. Gervasoni invece si presenterà. Rocchi non fa una bella figura, significa che ha qualcosa da nascondere. Rocchi non si presenterà in udienza. “ Rocchi non si presenterà per rendere l’interrogatorio.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Rocchi non andrà all’interrogatorio (non fa una bella figura) Notizie correlate Se Rocchi parlerà all’interrogatorio, saprà qual è il contatto col mondo InterC’è un convitato di pietra in questa inchiesta della Procura di Milano sul mondo del calcio, inchiesta che per ora non tocca alcun club di Serie A. Leggi anche: Inchiesta arbitri, legale Rocchi: “Potrebbe non presentarsi a interrogatorio”. Bufera su Inter-Roma Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Fuorigioco | L’inchiesta di Milano su Rocchi apre un problema di potere nel sistema arbitrale; Rocchi si autosospende: Ne uscirò indenne e più forte di prima. Per i pm scelse arbitri graditi all’Inter; Il giudice di Calciopoli: Occasione persa, il sistema non sa rinnovarsi. L’indagine andrà avanti; Il pozzo nero del calcio italiano. Rocchi non si presenterà all'interrogatorio: la decisione annunciata dal suo legaleMILANO - Il legale di Gianluca Rocchi, l'avvocato Antonio D'Avirro, rende noto che giovedì 30 aprile il designatore arbitrale autosospeso (sostituito da Dino Tommasi ad interim) perché indagato per fr ... corrieredellosport.it Rocchi, l'avvocato: Domani decideremo se andrà all’interrogatorio. Sul 'Gioca jouer' al Var...E’ vero che se non c’è nulla da nascondere ci si può presentare, ma uno deve essere anche in grado di difendersi efficacemente. tuttonapoli.net "Rocchi NON si presenterà per rendere l'interrogatorio" Lo ha fatto sapere il suo legale Antonio D'Avirro, preannunciando la decisione relativa all'invito a comparire davanti ai pm prevista giovedì: "Voleva presentarsi, ma ho deciso io di rinunciare perché, allo s - facebook.com facebook " #Rocchi non si presenterà all'interrogatorio": la decisione annunciata dal suo legale x.com