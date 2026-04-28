L'inchiesta della Procura di Milano sul caso arbitri ha portato all'emissione di un avviso di garanzia nei confronti di alcune persone coinvolte. Le indagini riguardano presunti illeciti legati alla gestione degli arbitri e alle decisioni prese durante le partite. La vicenda ha suscitato reazioni di vario tipo, con alcuni che definiscono l'evento come una gogna mediatica e altri che attendono sviluppi ufficiali.

Tiene banco l’inchiesta avviata dalla Procura di Milano sul caso arbitri. L’Aia (Associazione Italiana Arbitri), intanto, si è affrettata a correre ai ripari nominando Dino Tommasi responsabile della Can (Commissione Arbitri Nazionale di Serie A e B), assumendo così le funzioni di Gianluca Rocchi che si autosospeso dall’incarico. “E’ il solito schema. Basta un avviso di garanzia per chiedere e pretendere conseguenze irreversibili. E’ incivile che un provvedimento a tutela dell’indagato rappresenti un macigno reputazionale, prima ancora che la difesa abbia detto una parola”, ha commentato Enrico Costa, presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia alla Camera, in un’intervista al Foglio.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Rocchi, Costa (Forza Italia): “Gogna incivile, avviso di garanzia è condanna mediatica”

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