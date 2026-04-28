Rocchi Costa Forza Italia | Gogna incivile avviso di garanzia è condanna mediatica

Da lapresse.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'inchiesta della Procura di Milano sul caso arbitri ha portato all'emissione di un avviso di garanzia nei confronti di alcune persone coinvolte. Le indagini riguardano presunti illeciti legati alla gestione degli arbitri e alle decisioni prese durante le partite. La vicenda ha suscitato reazioni di vario tipo, con alcuni che definiscono l'evento come una gogna mediatica e altri che attendono sviluppi ufficiali.

Tiene banco l’inchiesta avviata dalla Procura di Milano sul caso arbitri. L’Aia (Associazione Italiana Arbitri), intanto, si è affrettata a correre ai ripari nominando  Dino Tommasi  responsabile della Can (Commissione Arbitri Nazionale di Serie A e B), assumendo così le funzioni di  Gianluca Rocchi che si autosospeso dall’incarico. “E’ il solito schema. Basta un avviso di garanzia per chiedere e pretendere conseguenze irreversibili. E’ incivile che un provvedimento a tutela dell’indagato rappresenti un macigno reputazionale, prima ancora che la difesa abbia detto una parola”, ha commentato Enrico Costa, presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia alla Camera, in un’intervista al Foglio.🔗 Leggi su Lapresse.it

rocchi costa forza italia gogna incivile avviso di garanzia 232 condanna mediatica
© Lapresse.it - Rocchi, Costa (Forza Italia): “Gogna incivile, avviso di garanzia è condanna mediatica”

Notizie correlate

Terremoto Arbitri: avviso di garanzia per Gianluca RocchiUn terremoto giudiziario colpisce i vertici del calcio italiano: la Procura di Milano ha notificato un avviso di garanzia a Gianluca Rocchi, attuale...

Avviso di garanzia per il designatore Rocchi: è indagato per concorso in frode sportivaIl designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, Gianluca Rocchi, avrebbe ricevuto ieri un avviso di garanzia per "concorso in frode sportiva".

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Costa (FI): Sul caso Rocchi solita gogna incivile. La Lega? Debole la politica che strumentalizza; Inchiesta arbitri, Simonelli: 'No dubbi su regolarità campionato'; Forza Italia rilancia sulle riforme della giustizia; Il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi è indagato per concorso in frode sportiva.

forza italia rocchi costa forza italiaCosta (FI): Sul caso Rocchi solita gogna incivile. La Lega? Debole la politica che strumentalizzaI magistrati non hanno alcuna responsabilità. La responsabilità è di chi traduce un’accusa in accertamento definitivo. Chi cavalca un avviso di garanzia fa qualcosa che è contrario ai dettami della C ... ilfoglio.it

forza italia rocchi costa forza italiaChi è Enrico Costa, nuovo capogruppo di Forza Italia alla CameraForza Italia ufficializza il cambio alla Camera: Enrico Costa nuovo capogruppo al posto di Paolo Barelli. Profilo e carriera dell’ex ministro ... policymakermag.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.