La Procura di Milano ha emesso un avviso di garanzia nei confronti di un designatore arbitrale, che risulta indagato per concorso in frode sportiva. L'inchiesta riguarda presunte pressioni esercitate su vari operatori del sistema di video assistenza durante le ultime due partite disputate. Le indagini, ancora in corso, si concentrano su comportamenti che potrebbero aver influenzato le decisioni assunte durante le gare.

Il designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, Gianluca Rocchi, avrebbe ricevuto ieri un avviso di garanzia per "concorso in frode sportiva". Secondo quanto appreso dall'agenzia Agi, l'inchiesta condotta dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione si riferirebbe al campionato 2024-2025 e, in particolare, ad alcuni episodi avvenuti nella sala Var di Lissone durante le gare. Il designatore avrebbe esercitato pressioni su Var e Avar. Il riferimento è, in particolare, a quanto sarebbe avvenuto il primo marzo 2025, durante Udinese-Parma, quando i tre addetti presenti a Lissone si confrontano su un possibile fallo di mano in area di rigore.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Avviso di garanzia per il designatore Rocchi: è indagato per concorso in frode sportiva

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