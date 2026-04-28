Rocchi comparirà davanti al pm? Il suo legale | Decideremo domani Non sta bene Travolto da una tempesta

Un legale ha dichiarato che domani sarà presa una decisione riguardo alla presenza di Rocchi davanti al pubblico ministero. Attualmente, l’avvocato ha precisato che il suo assistito non si trova in buone condizioni di salute e si trova in una situazione difficile. Non ci sono ancora conferme sulla sua eventuale comparizione, e il responso sarà comunicato nelle prossime ore.

di Francesco Spagnolo Rocchi potrebbe anche non presentarsi davanti al pm. Il suo legale ha confermato che la decisione sarà presa domani. Le ultime sulla vicenda. Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, il legale di Gianluca Rocchi, Antonio D’Avirro, ha confermato che la presenza del suo assistito davanti al pm a seguito dell’inchiesta sugli arbitri aperta nei giorni scorsi non è ancora certa. UDIENZA – « Domani decideremo come rispondere all’invito a comparire per il 30 aprile: se andare oppure avvalerci della facoltà di non rispondere. Non conosciamo i dettagli dell’accusa di concorso in frode sportiva, siamo in una situazione di oscurità totale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rocchi comparirà davanti al pm? Il suo legale: «Decideremo domani. Non sta bene. Travolto da una tempesta» Notizie correlate Caso Rocchi, il suo legale annuncia: «Domani decidiamo se comparire dal pm, il mio assistito coinvolto in una tempesta»Manchester United, fumata bianca per il rinnovo di Mainoo! I dettagli dell’accordo Ravanelli sicuro: «Alla Juve manca un finalizzatore. Inchiesta arbitri: il legale di Rocchi, "presto per dire se risponderemo o no al pm". La v...AGI - "Dobbiamo ancora decidere se rispondere alle domande del pm o avvalerci della facoltà di non rispondere. Una raccolta di contenuti Si parla di: Avviso di garanzia a Rocchi: le ripercussioni nel calcio. La giornata più lunga di Rocchi: la difesa, la famiglia, l'autosospensione. Poi esce dalla chat degli arbitriDoveva andare a valutare il fischietto di Cesena-Samp, poi la ricezione dell'avviso di garanzia e le prime parole ... gazzetta.it Caso Rocchi, decine di arbitri davanti al PM. I retroscena dell’inchiesta che mette in ginocchio l’AIATutto nasce dalla denuncia dell'avvocato Croce dopo Inter-Verona del 2024. Alla Procura di Milano ascoltati anche ex arbitri, riporta Sportmediaset ... gonfialarete.com