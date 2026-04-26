Inchiesta arbitri | il legale di Rocchi presto per dire se risponderemo o no al pm La v

Un avvocato coinvolto in un'inchiesta riguardante arbitri ha dichiarato che la decisione sulla risposta alle domande del pubblico ministero sarà presa a breve. Al momento, non è stato ancora stabilito se si procederà con l'eventuale riscontro o se si sceglierà di avvalersi della facoltà di non rispondere. La questione riguarda un procedimento in corso relativo a presunte irregolarità nel settore arbitrale.

AGI - "Dobbiamo ancora decidere se rispondere alle domande del pm o avvalerci della facoltà di non rispondere. Le contestazioni sono generiche, non si capisce molto". Lo afferma l'avvocato Antonio D'Avirro in relazione alla strategia difensiva che adotterà il designatore degli arbitri auto-sospeso Gianluca Rocchi nell'interrogatorio del 30 aprile davanti al pm Maurizio Ascione. "Non sappiamo chi sono le persone che avrebbero concorso all'ipotesi di reato. L'eventuale frode sportiva riguarderebbe una gara il cui risultato non è stato alterato, il rigore c'era". Quanto ai mezzi di prova che potrebbero essere stati utilizzati per carpire i presunti accordi sulle designazioni a San Siro, il legale afferma che l'ipotesi di reato di frode sportiva "li consente".🔗 Leggi su Agi.it

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