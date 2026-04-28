L’avvocato dell’ex designatore arbitrale ha comunicato che domani si deciderà se il suo assistito si presenterà davanti al pubblico ministero. La persona coinvolta nel procedimento si trova in una fase di valutazione, mentre la difesa ha annunciato che verranno prese decisioni in giornata. La situazione si è evoluta rapidamente nelle ultime ore e si attendono ulteriori sviluppi ufficiali.

Manchester United, fumata bianca per il rinnovo di Mainoo! I dettagli dell’accordo Ravanelli sicuro: «Alla Juve manca un finalizzatore. Vlahovic può dare una mano. Lewandowski non è l’uomo giusto, ha 37 anni! Yildiz è un fenomeno» Goncalo Ramos, scenario in evoluzione: la Juventus rallenta, Mendes chiama il Milan. Le ultimissime sul centravanti Anguissa Napoli, il futuro ora è in bilico: Conte lo esclude e il rinnovo resta fermo! Gli scenari per l’estate Moriero svela: «Vi racconto quel gesto con Recoba, come Thuram Dimarco. I nerazzurri hanno già vinto lo scudetto ma mi auguro questo» Ceferin Gravina, che intreccio immobiliare! Per 670mila euro la casa di Milano cambia proprietario Ravanelli sicuro: «Alla Juve manca un finalizzatore.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Caso Rocchi, il suo legale annuncia: «Domani decidiamo se comparire dal pm, il mio assistito coinvolto in una tempesta»

Notizie correlate

Inchiesta arbitri: il legale di Rocchi, "presto per dire se risponderemo o no al pm". La v...AGI - "Dobbiamo ancora decidere se rispondere alle domande del pm o avvalerci della facoltà di non rispondere.

Arbitri nella bufera: il legale di Rocchi, "presto per dire se risponderemo o no al pm". L...AGI - Il primo step dell' inchiesta sugli arbitri sarà il 30 aprile quando è fissato l'interrogatorio del designatore dei direttori di gara...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Caso Rocchi, almeno 5 indagati: non ci sono l’Inter e i suoi dirigenti; Caso Rocchi, l’Inter si difende. Marotta: Noi estranei oggi e anche in futuro; Inchiesta sugli arbitri: cosa sappiamo finora sul caso Var, Rocchi e la nuova ombra sul calcio italiano; Inchiesta arbitri, da Rocchi all’Inter: rischi, sviluppi e cosa sappiamo oggi.

Caso Rocchi, tensione a Milano per l’inchiesta: tutte le anomalie dell'indagineE stata la stessa Procura a precisare che fra gli indagati non ci sono tesserati delle società. Rocchi sembra intenzionato a non rispondere, Gervasoni valuta ... corrieredellosport.it

Inchiesta arbitri, caso Rocchi: salgono a 5 gli indagati, nessun dirigente dell’Inter, ultime notizie in direttaCaso Rocchi e inchiesta sugli arbitri italiani, le ultime news in diretta: Gervasoni pronto a rispondere al pm di Milano mentre Rocchi potrebbe avvalersi ... fanpage.it

Costa (FI): “Sul caso Rocchi solita gogna incivile. La Lega Debole la politica che strumentalizza" Di Ruggiero Montenegro "I magistrati non hanno alcuna responsabilità. La responsabilità è di chi traduce un’accusa in accertamento definitivo. Chi cavalca - facebook.com facebook

Caso #Rocchi Occhi puntati sul derby di Coppa Italia x.com