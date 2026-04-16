Il presidente del Coni ha dichiarato di aver ricevuto pressioni per commissariare la federazione calcistica, ma ha precisato che non ci sono stati i presupposti per adottare questa misura. Ha spiegato che, in assenza di elementi sufficienti, non si è proceduto con l’intervento. La questione riguarda quindi decisioni prese a livello di istituzioni sportive e di vertice del movimento sportivo nazionale.

Il presidente del Coni: "Il commissariamento avviene in 3 casi: mancata approvazione del bilancio, gravi illeciti amministrativi, economici e fiscali e in caso di interruzione dei campionati. Non c'erano le condizioni" Dc Roma 24072025 - Il Presidente della Repubblica riceve al Quirinale la Nazionale di Calcio femminile foto Domenico CippitelliImage Sport nella foto: Luciano Buonfiglio Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha spiegato i motivi per il quale non è stata commissariata la Figc. Le sue parole all’evento del Foglio. “Sì. Ma si può agire solo nei limiti di ciò che è consentito: se non siamo legittimati, non lo facciamo”. “Non entro nel merito dei nomi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Buonfiglio: “Ho ricevuto pressioni per commissariare la Figc, ma non c’erano i presupposti per farlo”

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