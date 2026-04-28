Roccapiemonte OrtArt | quando la riabilitazione incontra l’agricoltura d’eccellenza
A Roccapiemonte, il Centro di Riabilitazione Villa Silvia ha confermato il rinnovo del progetto “OrtArt”, un protocollo di collaborazione con l’Istituto Professionale per l’Agricoltura di Castel San Giorgio. Il progetto unisce percorsi di riabilitazione a iniziative legate all’agricoltura d’eccellenza, offrendo nuove opportunità di integrazione e sviluppo per le persone coinvolte. La firma del rinnovo è stata annunciata dal centro stesso.
Il Centro di Riabilitazione Villa Silvia di Roccapiemonte annuncia il rinnovo del progetto “OrtArt”, l’innovativo protocollo di collaborazione siglato con il ProfAgri (Istituto Professionale per l’Agricoltura) di Castel San Giorgio.L’iniziativa, che ha già dato prova di grande efficacia.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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