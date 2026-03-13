Santa Lucia c' è la svolta | Rocca annuncia il piano per salvare l' eccellenza romana della riabilitazione

Il presidente della Regione ha diffuso un video in cui annuncia un piano per salvare la Fondazione Santa Lucia, riconosciuta come un’eccellenza romana nel campo della riabilitazione. La proposta mira a garantire la continuità delle attività e a tutelare la struttura. La notizia arriva dopo settimane di incertezza sulla sorte dell’istituzione, che rappresenta un punto di riferimento per la salute nella capitale.

Il presidente della Regione: "Siamo nella fase finale del processo". Ecco tutti i passaggi futuri dopo la presentazione dell'offerta di acquisto Il salvataggio della Fondazione Santa Lucia sembra più vicino e concreto. A dirlo, mettendoci la faccia in un video, è il presidente della Regione, Francesco Rocca. Confermando che l'offerta per l'acquisto con l'Inail ed Enea Tech Biomedical, società controllata dal ministero delle imprese e del made in Italy è l'unica presentata per l'istituto. Regione, Inail ed Enea Tech Biomedical hanno costituito la Fondazione Life, con la quale a inizio marzo hanno presentato un'offerta pubblica per...

Fondazione Santa Lucia, svolta vicina: c'è un'offerta per salvare l’eccellenza di via Ardeatina e 800 posti di lavoroA presentarla un raggruppamento formato da Regione Lazio, Inail ed Enea Tech Biomedical.

Fondazione Santa Lucia sarà pubblica, l’ottimismo di Rocca e quanto mancaQualche giorno fa erano arrivati i primi spiragli di speranza per la struttura in amministrazione straordinaria dall’autunno 2024.

