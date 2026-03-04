Lucien Levin, artista noto per la sua capacità di unire l’Espressionismo Astratto con l’iconografia Pop, presenta una serie di opere che sfidano le categorie tradizionali. Le sue creazioni combinano tecniche e stili apparentemente opposti, creando un linguaggio visivo unico. La mostra, aperta al pubblico, include dipinti e installazioni che riflettono questa fusione tra due mondi artistici distinti.

Spesso nell’immaginario comune si tende a separare nettamente tutto ciò che è concettuale, intellettivo e indefinito dal punto di vista della forma osservata, da ciò che invece appartiene all’emozionalità, a quel filo che unisce l’umanità proprio in virtù di sensazioni legate all’anima piuttosto che alla sfaccettatura individualistica e pragmatica. Nel momento in cui l’arte si pone come ponte tra razionalità e istinto, tra incapacità di esprimersi a parole e consapevolezza dell’universalità del linguaggio pittorico e scultoreo, vi sono pertanto autori che scelgono, all’interno della loro ricerca espressiva, di creare a loro volta una connessione tra simboli e intenti espressivi diversi eppure, grazie a una spiccata capacità di sintesi e di fusione, incredibilmente armonici tra loro. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I cuori di Lucien Levin, quando l’Espressionismo Astratto incontra l’icona Pop per eccellenza

Le pennellate estroverse di Michelle Cassar Wirth Cavarra, l’Espressionismo Astratto tra gli alti e bassi della vitaL’attenzione a tutto ciò che appare inspiegabile e indefinito delle proprie sensazioni, permette ad alcuni artisti di ricercare uno stile che...

Le favole per immagini di Valentyna Ohurtsova, quando l’Astrattismo Lirico danza con il Surrealismo AstrattoEsistono artisti per i quali rimanere all’interno della realtà osservata costituisce un limite per una fantasia e un’attitudine espressiva che hanno...