I cuori di Lucien Levin quando l’Espressionismo Astratto incontra l’icona Pop per eccellenza
Lucien Levin, artista noto per la sua capacità di unire l’Espressionismo Astratto con l’iconografia Pop, presenta una serie di opere che sfidano le categorie tradizionali. Le sue creazioni combinano tecniche e stili apparentemente opposti, creando un linguaggio visivo unico. La mostra, aperta al pubblico, include dipinti e installazioni che riflettono questa fusione tra due mondi artistici distinti.
Spesso nell’immaginario comune si tende a separare nettamente tutto ciò che è concettuale, intellettivo e indefinito dal punto di vista della forma osservata, da ciò che invece appartiene all’emozionalità, a quel filo che unisce l’umanità proprio in virtù di sensazioni legate all’anima piuttosto che alla sfaccettatura individualistica e pragmatica. Nel momento in cui l’arte si pone come ponte tra razionalità e istinto, tra incapacità di esprimersi a parole e consapevolezza dell’universalità del linguaggio pittorico e scultoreo, vi sono pertanto autori che scelgono, all’interno della loro ricerca espressiva, di creare a loro volta una connessione tra simboli e intenti espressivi diversi eppure, grazie a una spiccata capacità di sintesi e di fusione, incredibilmente armonici tra loro. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
