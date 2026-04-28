Rivolta di Cagliari | il giorno in cui la Sardegna sfidò i Savoia

Il 28 aprile 1794 a Cagliari si verificò una rivolta popolare contro il viceré piemontese Balbiano. La città si sollevò in risposta a tensioni politiche e sociali dell’epoca, portando a una sommossa che coinvolse la popolazione locale. L’evento rappresentò un momento di rottura tra i cittadini e le autorità straniere presenti sull’isola. In seguito, la rivolta fu sedata e le autorità presero provvedimenti per ristabilire l’ordine.

? Cosa sapere Cagliari, 28 aprile 1794: la popolazione insorge contro il viceré piemontese Balbiano.. L'evento segna l'inizio della lotta di Giovanni Maria Angioy contro il feudalesimo.. Il 28 aprile 1794 la popolazione di Cagliari scatenò una rivolta contro i funzionari piemontesi, costringendo il viceré Balbiano e centinaia di rappresentanti sabaudi ad abbandonare l’isola dopo l’arresto di esponenti patriottici locali. Quello che oggi viene celebrato come Sa Die de sa Sardigna non è un semplice momento di folklore o una ricorrenza legata alle tradizioni delle parrocchie, ma rappresenta la memoria storica del passaggio dell’isola da periferia amministrata a soggetto consapevole.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rivolta di Cagliari: il giorno in cui la Sardegna sfidò i Savoia Notizie correlate Quel “No” agli USA e le armi spianate a Sigonella: la notte in cui l’Italia di Craxi sfidò Reagan.La storia si ripete? Non lo sappiamo ancora, ma la decisione del ministro della Difesa Crosetto di negare la base di Sigonella agli USA per mancanza... Addio a Gino Paoli: la notte in cui sfidò il destino e quel "souvenir" che i medici non poterono mai rimuovereSe c'è un passaggio nella lunga vita di Gino Paoli, morto a 91 anni nella notte tra il 23 e il 24 marzo, è il tentato suicidio. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Affitti, a Cagliari dimezzata la cedolare secca: più case per famiglie meno per i turisti; Sasha Waltz, una danza per la libertà che sprona a non soccombere alle guerre; Vivi il Mare 2026: a Cagliari tre giorni di sport, cultura e inclusione; Cagliari, attese infinite al pronto soccorso, barelle nei corridoi e ambulanze in fila: medici in rivolta contro il disastro sanità. Bologna Cagliari, attenzione rivolta alle condizioni di Joao Mario: tanti i giocatori felsinei a rischio per il match contro la squadra di PisacaneBologna Cagliari, attenzione rivolta alle condizioni di Joao Mario: tanti i giocatori felsinei a rischio per il match contro la squadra di Pisacane ... cagliarinews24.com Sa Die de Sa Sardigna 2026: storia, identità e visioni per il futuro delle isole Dalle radici della rivolta del 1794 al progetto internazionale “Isole Future”: a Cagliari, il 28 e il 30 aprile 2026, musica, cultura e dialogo tra le comunità insulari del mondo - facebook.com facebook