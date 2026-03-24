Nella notte tra il 23 e il 24 marzo, è scomparso Gino Paoli, cantante e compositore di 91 anni. Tra gli episodi più discussi della sua vita si ricorda un tentativo di suicidio che ha segnato profondamente il suo percorso. Un episodio che lui stesso ha raccontato e che i medici non sono mai riusciti a eliminare completamente.

Se c'è un passaggio nella lunga vita di Gino Paoli, morto a 91 anni nella notte tra il 23 e il 24 marzo, è il tentato suicidio. Il cantautore genovese si sparò l'11 luglio del 1963, all'apice del suo successo. Si puntò una pistola al cuore e fece partire una pallottola, con l'intenzione di farla finita. Il destino, però, aveva in serbo altri piani per lui. La pallottola, infatti, si fermò appena prima di perforare il cuore e lì rimase, nel suo petto, per tutta la vita. Una sorta di promemoria di una gioventù esistenziale e vissuta sul confine sottile che separa trionfo e baratro, a combattere tra successo e depressione, tra popolarità, alcol e chissà quali altri demoni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Addio a Gino Paoli: la notte in cui sfidò il destino e quel "souvenir" che i medici non poterono mai rimuovere

Articoli correlati

Gino Paoli, l’addio a 91 anni: la pallottola nel cuore e quella notte che non lo ha mai lasciatoÈ morto Gino Paoli, uno dei più grandi cantautori italiani, voce centrale della scuola genovese e autore di canzoni entrate nella memoria collettiva.

Leggi anche: Addio a Gino Paoli, l’amore ‘senza fine’ con Ornella Vanoni e la canzone mai incisa insieme

Approfondimenti e contenuti su Gino Paoli

Temi più discussi: Addio a Gino Paoli, l’amore ‘senza fine’ con Ornella Vanoni e la canzone mai incisa insieme; Addio a Gino Paoli, maestro della canzone d'autore italiana; Addio a Gino Paoli, maestro della canzone d'autore italiana; Addio a Gino Paoli, il poeta della canzone italiana e delle emozioni che ci accompagneranno per sempre.

Addio a Gino Paoli, tutte le donne della sua vita: da Stefania Sandrelli a Ornella VanoniGino Paoli è morto a 91 anni, ricordiamo tutte le donne della sua vita, da Stefania Sandrelli a Ornella Vanoni ... notizie.it

Addio a Gino Paoli: morto il cantautore simbolo della musica italianaÈ morto Gino Paoli, tra i più importanti cantautori della musica italiana. La notizia segna la scomparsa di una delle figure più rappresentative della canzone d’autore, protagonista di una carriera lu ... notizie.it

Gino Paoli, il tempo dei poeti e la scuola genovese. Un’eredità che ha segnato la musica italiana. Ivano Fossati: “Era un grande e una persona splendida”. Alfa: “Per noi un riferimento”. Il ricordo di chi ha condiviso il palco e la passione. #ANSA - facebook.com facebook