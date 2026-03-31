Durante la notte, l’Italia di Craxi prese una decisione che sfidò gli Stati Uniti, opposta alla richiesta di consegnare armi a un paese coinvolto in un conflitto. Contestualmente, a Sigonella, furono schierate armi in modo visibile, creando tensioni tra le autorità italiane e americane. La vicenda si inserisce in un periodo di forti dissensi tra i due governi, con ripercussioni politiche e diplomatiche ancora da valutare.

La storia si ripete? Non lo sappiamo ancora, ma la decisione del ministro della Difesa Crosetto di negare la base di Sigonella agli USA per mancanza della consultazione preventiva, come stabilito dagli accordi, notizia riportata in esclusiva dal sito di Corriere della Sera, riporta alla mente un altro momento storico importante legato a Sigonella. Nell’ottobre del 1985, la base siciliana fu teatro di uno degli episodi più drammatici e meno conosciuti della storia repubblicana italiana: una crisi diplomatica tra Italia e Stati Uniti che rischiò di degenerare in uno scontro armato diretto. Da una parte i militari della Vigilanza Aeronautica... 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Quel “No” agli USA e le armi spianate a Sigonella: la notte in cui l’Italia di Craxi sfidò Reagan.

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