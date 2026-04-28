Rivian | il CEO scavalca i giganti con un premio da 403 milioni
Il CEO di Rivian ha ricevuto un bonus di 403 milioni di dollari nel 2025, una cifra che supera di 13 volte le retribuzioni dei vertici di aziende come GM e Ford. La somma rappresenta una delle più alte mai assegnate a un dirigente nel settore automobilistico. La notizia ha attirato l’attenzione sul livello di compensi nel mercato delle auto elettriche e sulla differenza rispetto alle retribuzioni tradizionali dei grandi produttori.
? Cosa sapere Il CEO di Rivian Robert Scaringe incassa 403 milioni di dollari nel corso del 2025.. Il premio supera di 13 volte le retribuzioni dei vertici di GM e Ford.. Nel corso del 2025, Robert Joseph Scaringe ha incassato una retribuzione superiore ai 403 milioni di dollari, stabilendo un primato senza precedenti nel settore automobilistico statunitense e distanziando nettamente i vertici dei colossi tradizionali di Detroit. Il fondatore della casa automobilistica elettrica Rivian, che detiene il 9,5% dei diritti di voto e il controllo totale sulle azioni di classe B garantendogli potere di veto, ha il proprio pacchetto remunerativo raggiungere cifre astronomiche.🔗 Leggi su Ameve.eu
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Una raccolta di contenuti
Come ha fatto il CEO di Rivian a guadagnare più di 400 milioni di dollariL'amministratore delegato di Rivian nel 2025 ha guadagnato una cifra da capogiro, che rappresenta una delle retribuzioni più alte nella storia dell'automotive a stelle e strisce. hdmotori.it
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