Il CEO di Rivian ha ricevuto un bonus di 403 milioni di dollari nel 2025, una cifra che supera di 13 volte le retribuzioni dei vertici di aziende come GM e Ford. La somma rappresenta una delle più alte mai assegnate a un dirigente nel settore automobilistico. La notizia ha attirato l’attenzione sul livello di compensi nel mercato delle auto elettriche e sulla differenza rispetto alle retribuzioni tradizionali dei grandi produttori.

? Cosa sapere Il CEO di Rivian Robert Scaringe incassa 403 milioni di dollari nel corso del 2025.. Il premio supera di 13 volte le retribuzioni dei vertici di GM e Ford.. Nel corso del 2025, Robert Joseph Scaringe ha incassato una retribuzione superiore ai 403 milioni di dollari, stabilendo un primato senza precedenti nel settore automobilistico statunitense e distanziando nettamente i vertici dei colossi tradizionali di Detroit. Il fondatore della casa automobilistica elettrica Rivian, che detiene il 9,5% dei diritti di voto e il controllo totale sulle azioni di classe B garantendogli potere di veto, ha il proprio pacchetto remunerativo raggiungere cifre astronomiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rivian: il CEO scavalca i giganti con un premio da 403 milioni

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