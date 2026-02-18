Questo sci-fi divisivo da 403 milioni firmato da Ridley Scott diventa un successo istantaneo su Netflix 14 anni dopo

Ridley Scott ha conquistato il pubblico con il suo nuovo film sci-fi, che ha generato molte discussioni e raccolto oltre 403 milioni di dollari. La causa principale del successo è la sua narrazione avvincente e gli effetti visivi innovativi, che hanno attirato milioni di spettatori su Netflix. Il regista, noto per capolavori come Alien e Blade Runner, ha deciso di tornare nel genere che ha contribuito a definire. Il film, uscito 14 anni dopo, si distingue per il ritmo serrato e le scene spettacolari. Ora il film si prepara a riscuotere ulteriori consensi.

Ridley Scott è considerato uno dei registi più influenti della sua generazione, avendo diretto classici intramontabili come Alien, Blade Runner e Il Gladiatore. Tuttavia, pur rimanendo prolifico come sempre, la filmografia di Scott è ormai così vasta che alcuni suoi film risultano inevitabilmente migliori di altri. Non tutte le sue opere hanno pienamente conquistato il pubblico al momento dell'uscita, e un esempio è Prometheus. Il primo dei due prequel di Alien diretti da Scott si rivelò divisivo quando arrivò nelle sale nei primi anni 2010, ma ora sta trovando un grande successo in streaming a distanza di anni.