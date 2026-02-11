Rivian R2 | il SUV elettrico sfida Tesla debutto a marzo con prezzi da 45.000 dollari e arrivo in Europa nel 2027

Il SUV elettrico Rivian R2 si prepara al grande debutto. L’azienda ha annunciato che i dettagli ufficiali, compresi i prezzi e le versioni disponibili, verranno rivelati il 12 marzo. Si parla di un modello che punta a sfidare Tesla, con prezzi a partire da 45.000 dollari e un arrivo in Europa previsto per il 2027. La sfida tra i grandi del settore si fa sempre più concreta.

Il debutto del SUV elettrico Rivian R2 è imminente, con i dettagli completi – inclusi prezzi e opzioni – che verranno svelati il 12 marzo. Il modello, destinato a espandere significativamente la presenza di Rivian sul mercato, arriverà in Europa nel 2027 e si posiziona come concorrente diretto della Tesla Model Y, con un prezzo di partenza previsto intorno ai 45.000 dollari. L'attesa per il Rivian R2 si fa sentire, soprattutto dopo un intenso periodo di test e sviluppo. La casa automobilistica americana ha portato i suoi prototipi ai limiti, accumulando decine di migliaia di chilometri in condizioni ambientali estreme.

