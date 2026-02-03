Benevento controlli dei Carabinieri nel weekend | denunce sequestri e patenti ritirate

Nei controlli dei Carabinieri a Benevento nel weekend sono stati fermati 116 veicoli e identificate 140 persone. Durante le operazioni, sono state denunciate alcune persone, sequestrata droga e ritirate diverse patenti. Tra le violazioni, anche furti nei bar, persone sorprese fuori dai domiciliari e veicoli guidati da chi era ubriaco. I controlli continueranno per garantire maggiore sicurezza in città e in provincia.

Nel capoluogo e nell’hinterland 116 veicoli e 140 persone controllate: alla guida ubriachi, furti nei bar, violazioni domiciliari, cibo mal conservato e droga sequestrata. Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Benevento hanno svolto un ampio servizio coordinato di controllo del territorio, monitorando il capoluogo e i comuni limitrofi. L’obiettivo dell’operazione è rafforzare la prevenzione, garantire sicurezza e tutelare i cittadini. 116 veicoli e 140 persone controllate. Le pattuglie hanno ispezionato 116 veicoli e identificato 140 persone, elevando numerose sanzioni per violazioni al Codice della Strada. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

