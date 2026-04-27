Le intimidazioni a Sferracavallo Lagalla e Forzinetti | Sostegno economico straordinario alle imprese vittime

Recentemente, sono state annunciate misure di sostegno economico destinate alle imprese che hanno subito intimidazioni nella zona di Sferracavallo. Le autorità hanno deciso di mettere a disposizione fondi specifici per supportare le attività commerciali coinvolte. La decisione arriva in risposta alle recenti tensioni e alle minacce rivolte alle aziende locali, con l’obiettivo di favorire il loro ripristino e continuazione delle attività.

“Abbiamo deciso di attivare un'ulteriore misura straordinaria di sostegno economico dedicata alle imprese vittime di intimidazioni, prevedendo lo stanziamento di somme specifiche”. Ad annunciarlo sono il sindaco Roberto Lagalla e l'assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti dopo.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Sogliano, sostegno economico alle imprese: "Favorire nuove attività significa restituire vitalità ai luoghi"Il Comune di Sogliano al Rubicone conferma una scelta chiara: sostenere in modo strutturale il tessuto economico locale, riconoscendo nelle imprese... Leggi anche: Minacce e intimidazioni alle imprese. Sette in carcere, 4 ai domiciliari Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Nuova intimidazione a Sferracavallo, raffica di spari contro la vetrina di un ristorante; Nuova intimidazione a Sferracavallo, più di venti spari contro un ristorante; Spari nella notte contro ristorante a Sferracavallo a Palermo, non si fermano le intimidazioni; Sferracavallo, trenta colpi di mitra contro il Brigantino: nuove intimidazioni nella borgata. Spari nella notte contro ristorante a Sferracavallo a Palermo, non si fermano le intimidazioniNuovi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi nella notte nella borgata marinara, lasciando sul terreno i segni di una violenza che sembra non voler concedere tregua. La scorsa […] ... blogsicilia.it Gli spari di Sferracavallo contro il ‘Brigantino’, la politica si mobilitaPALERMO – L’escalation di violenza a Sferracavallo, borgata marinara di Palermo, preoccupa la politica palermitana. Davanti ai colpi d’arma da fuoco sparati nei confronti del ristorante ‘Il Brigantino ... livesicilia.it Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, è andato a Sferracavallo per incontrare i titolari del ristorante Al Brigantino, colpito nella notte da un grave atto intimidatorio - facebook.com facebook Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, è andato a Sferracavallo per incontrare i titolari del ristorante Al Brigantino, colpito nella notte da un grave atto intimidatorio x.com