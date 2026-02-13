Sabotaggio alla linea Lecco-Tirano dopo il vertice in Prefettura controlli rafforzati sulla ferrovia delle Olimpiadi

Lecco, 13 febbraio 2026 – Dopo il sabotaggio, aumentano i controlli lungo la ferrovia delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. All'indomani dell'attentato incendiario contro la linea Lecco-Sondrio, il prefetto di Lecco Paolo Ponta ha convocato a rapporto i vertici delle forze dell'ordine del territorio per elaborare la strategia e dettare il piano per evitare altri episodi simili. Secondo il ministero dell'Interno Matteo Piantedosi, sarebbe in atto un "innalzamento del livello dello scontro" e simili azioni "non si fermeranno con la vicenda olimpica". Al summit in Prefettura, oltre al comandante provinciale della Polizia ferroviaria, dei carabinieri, della Guardia di finanza e al questore, ha partecipato pure il procuratore capo della Procura della Repubblica di Lecco Ezio Domenico Basso.