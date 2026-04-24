Dal 30 aprile al 3 maggio si tiene a Napoli la fiera COMICON presso la Mostra d’Oltremare. La casa editrice saldaPress sarà presente al Padiglione Fumetto, stand 1AE-01, con autori provenienti da diversi paesi e numerose anteprime. La manifestazione offre anche edizioni esclusive e nuove pubblicazioni, attirando appassionati e professionisti del settore. La presenza di saldaPress si inserisce nel programma ricco di incontri e presentazioni previste durante i quattro giorni della manifestazione.

Grazie alla collaborazione con Krazy Art Gallery e Comicon, durante le date dell’evento sarà possibile visitare la mostra È mille colori – l’universo narrativo di Federico Bertolucci, con tavole originali dell’autore. Nella mostra, curata da Alessio Danesi per saldaPress, è espressa tutta la poetica raffinata e vibrante di uno degli autori italiani più apprezzati anche a livello internazionale e con il maggior numero di candidature al premio Eisner: un percorso narrativo che racconta i mondi incantati che l’autore ha disegnato, da Brindille, a Paperino, da Love a Parsifal. Insieme allo sceneggiatore Frédéric Brrémaud, Federico Bertolucci...🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - saldaPress – Tutte le novità e gli ospiti di COMICON Napoli 2026

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Si parla di: saldaPress – Le uscite dal 20 al 26 aprile.

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