Risultati Champions League LIVE | il Real supera 3-0 il Manchester City vincono anche Bodo Glimt e PSG

Nella serata di oggi, il Real Madrid ha battuto il Manchester City con un punteggio di 3-0. Anche Bodo Glimt e il Paris Saint-Germain hanno ottenuto vittorie nelle rispettive partite di Champions League. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti in tempo reale su tutti gli incontri in programma e sul cammino della squadra bianconera nella competizione.

Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Ottavi Champions League. Andata. Martedì 10 marzo Galatasaray Liverpool 1-0 (7? Lemina). Atalanta Bayern Monaco 1-6 (12? Stanisic, 22? Olise, 25? Gnabry, 52' Jackson, 64' Olise, 67' Musiala, 90'+3' Pasalic). Atletico Madrid Tottenham 5-2 (6? Llorente, 14? Griezmann, 15? Julian Alvarez, 22? Le Normand, 26? Pedro Porro, 55' Alvarez, 76' Solanke).