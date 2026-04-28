Ristrutturazioni e bonus | rischio multe pesanti per errori in Catasto

Secondo un rapporto recente, quasi la metà degli immobili ristrutturati con bonus edilizi presenta irregolarità nel Catasto. Questa situazione mette a rischio i proprietari di sanzioni amministrative e contributi indebiti. La questione riguarda principalmente errori o omissioni nelle pratiche di aggiornamento delle proprietà, che possono portare a contestazioni e multe da parte delle autorità competenti.

? Cosa sapere Il DFP rivela quasi metà immobili ristruttvati con bonus edilizi irregolari in Catasto.. Multe fino a 8.264 euro e blocchi su vendite o affitti per i proprietari.. Il Documento di Finanza Pubblica presentato il 22 aprile 2026 rivela che quasi la metà degli immobili ristrutturati tramite i bonus edilizi risulta irregolare in Catasto, con sanzioni che per i proprietari possono raggiungere gli 8.264 euro. Le verifiche condotte dall’Agenzia delle Entrate mostrano una gestione frammentaria della conformità catastale dopo l’erogazione degli incentivi. I dati estratti dal nuovo DFP evidenziano come l’aggiornamento delle rendite, obbligatorio quando le opere portano a una variazione superiore al 15% del valore originario dell’immobile, sia stato ignorato da un numero rilevante di utenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

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