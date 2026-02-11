Bonus ristrutturazioni come fare le comunicazioni per ottenere la detrazione
L’Agenzia delle Entrate ricorda alle persone interessate di inviare le comunicazioni sulle spese di ristrutturazione entro il 16 marzo. Chi ha avviato lavori o ha intenzione di farlo deve presentare i documenti richiesti per poter usufruire delle detrazioni fiscali. La procedura è semplice, ma bisogna rispettare questa scadenza per non perdere i benefici.
L’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle spese di ristrutturazione da comunicare entro il 16 marzo per ottenere le detrazioni. Dentro ci sono gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici residenziali, ma anche l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici per l’arredo delle parti in comune di un immobile. Vanno comunicate tutte quelle spese che hanno diritto alla detrazione e che sono state sostenute nell’anno d’imposta 2025. Si tratta di un obbligo di comunicazione dovuto anche alle nuove percentuali di detrazione predisposte dalle leggi di bilancio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Approfondimenti su Bonus Ristrutturazioni
Bonus mobili ed elettrodomestici 2026: scopri come ottenere la detrazione Irpef del 50% fino a 5.000 euro
Il Bonus mobili ed elettrodomestici 2026 permette di beneficiare di una detrazione Irpef del 50% fino a 5.
Detrazione fiscale per le ristrutturazioni: cosa c’è da sapere
La possibilità di ottenere una detrazione fiscale per le ristrutturazioni attira molte persone che vogliono rinnovare casa.
Bonus Ristrutturazione 2026: Tutte le Novità da Sapere!
Ultime notizie su Bonus Ristrutturazioni
Argomenti discussi: Bonus casa, sconto si riduce per chi ristruttura solo con preliminare d'acquisto; Bonus ristrutturazioni, come fare le comunicazioni per ottenere la detrazione; Bonus sicurezza 2026: cos’è e come chiederlo; Bonus Ristrutturazioni 2026 con contratto di comodato: regole, maggiorazione 50%, tipi di interventi.
Bonus ristrutturazione 2026: cosa comprendere e come presentare domandaAl via il bonus ristrutturazione 2026, una vera e propria detrazione pari al 50% per interventi di restyling nelle prime case e al 36% per le seconde case. catania.liveuniversity.it
Bonus Casa, cosa c'è da sapere e come fare domanda VIDEOQuali sono i bonus casa rimasti e come si fa la domanda? Partiamo dall’inizio. Nel 2026 i bonus casa non sono spariti, ma sono meno e con importi più bassi rispetto al passato. ilgazzettino.it
Il 2026 è l’anno migliore per fare lavori significativi e investimenti edilizi, perché le detrazioni sono più alte rispetto al 2027. Dopo, le percentuali scendono e alcuni bonus spariscono. Incentivi edilizia 2026: conviene muoversi subito 1 Bonus ristrutturazioni “ - facebook.com facebook
Confermati i bonus casa anche per il 2026. Per Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus la detrazione è del 50% per l'abitazione principale 36% per tutti gli altri immobili Scopri di più su: cafcisl.it/bonuscasa2026d… #losaichelodetrai #cafcisl # x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.