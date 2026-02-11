L’Agenzia delle Entrate ricorda alle persone interessate di inviare le comunicazioni sulle spese di ristrutturazione entro il 16 marzo. Chi ha avviato lavori o ha intenzione di farlo deve presentare i documenti richiesti per poter usufruire delle detrazioni fiscali. La procedura è semplice, ma bisogna rispettare questa scadenza per non perdere i benefici.

L’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle spese di ristrutturazione da comunicare entro il 16 marzo per ottenere le detrazioni. Dentro ci sono gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici residenziali, ma anche l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici per l’arredo delle parti in comune di un immobile. Vanno comunicate tutte quelle spese che hanno diritto alla detrazione e che sono state sostenute nell’anno d’imposta 2025. Si tratta di un obbligo di comunicazione dovuto anche alle nuove percentuali di detrazione predisposte dalle leggi di bilancio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bonus ristrutturazioni, come fare le comunicazioni per ottenere la detrazione

Approfondimenti su Bonus Ristrutturazioni

Il Bonus mobili ed elettrodomestici 2026 permette di beneficiare di una detrazione Irpef del 50% fino a 5.

La possibilità di ottenere una detrazione fiscale per le ristrutturazioni attira molte persone che vogliono rinnovare casa.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Bonus Ristrutturazione 2026: Tutte le Novità da Sapere!

Ultime notizie su Bonus Ristrutturazioni

Argomenti discussi: Bonus casa, sconto si riduce per chi ristruttura solo con preliminare d'acquisto; Bonus ristrutturazioni, come fare le comunicazioni per ottenere la detrazione; Bonus sicurezza 2026: cos’è e come chiederlo; Bonus Ristrutturazioni 2026 con contratto di comodato: regole, maggiorazione 50%, tipi di interventi.

Bonus ristrutturazione 2026: cosa comprendere e come presentare domandaAl via il bonus ristrutturazione 2026, una vera e propria detrazione pari al 50% per interventi di restyling nelle prime case e al 36% per le seconde case. catania.liveuniversity.it

Bonus Casa, cosa c'è da sapere e come fare domanda VIDEOQuali sono i bonus casa rimasti e come si fa la domanda? Partiamo dall’inizio. Nel 2026 i bonus casa non sono spariti, ma sono meno e con importi più bassi rispetto al passato. ilgazzettino.it

Il 2026 è l’anno migliore per fare lavori significativi e investimenti edilizi, perché le detrazioni sono più alte rispetto al 2027. Dopo, le percentuali scendono e alcuni bonus spariscono. Incentivi edilizia 2026: conviene muoversi subito 1 Bonus ristrutturazioni “ - facebook.com facebook

Confermati i bonus casa anche per il 2026. Per Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus la detrazione è del 50% per l'abitazione principale 36% per tutti gli altri immobili Scopri di più su: cafcisl.it/bonuscasa2026d… #losaichelodetrai #cafcisl # x.com