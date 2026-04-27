Il Documento di Finanza Pubblica 2026, approvato il 22 aprile dal Consiglio dei Ministri, segnala che circa il 45% degli immobili non è aggiornato nel catasto. Questa situazione riguarda circa 3 milioni di unità immobiliari, che potrebbero essere soggette a sanzioni se si intende usufruire di bonus edilizi o altre agevolazioni fiscali. La mancata regolarizzazione può comportare conseguenze legali e fiscali per i proprietari coinvolti.

Il Documento di Finanza Pubblica 2026, approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 aprile, evidenzia una realtà scomoda: su circa 3.500 controlli preliminari conclusi entro la fine del 2025, quasi il 45% degli immobili che hanno beneficiato del Superbonus e di altri incentivi edilizi non ha ancora aggiornato la propria rendita catastale. Si tratta di un’irregolarità che espone migliaia di proprietari a sanzioni pesanti. Inoltre, può comportare blocchi delle compravendite e ricalcoli fiscali retroattivi. Perché si aggiorna il catasto dopo i lavori. L’obbligo di aggiornamento catastale non è una novità, ma è stato rafforzato dalla Legge di Bilancio 2024, che ha reso esplicito il vincolo per tutti gli immobili che hanno beneficiato di incentivi pubblici.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Catasto e bonus edilizi, chi rischia sanzioni: il 45% degli immobili non è aggiornato

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