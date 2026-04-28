Ristori per il ponte chiuso Un fondo di sostegno alle attività economiche danneggiate dai lavori

Un fondo di sostegno è stato istituito per le attività economiche colpite dalla chiusura del ponte sul fiume Montone, tra San Pancrazie e Ragone. La chiusura, durata oltre un anno, è iniziata il 7 ottobre 2024 e si concluderà il 7 dicembre 2025, coinvolgendo la strada provinciale. Il provvedimento mira a tamponare le difficoltà di esercizio delle imprese locali durante il periodo di interdizione.

Era inevitabile. La lunghissima chiusura del ponte sul fiume Montone, fra San Pancrazie e Ragone (dal 7 ottobre del 2024 al 7 dicembre 2025) lungo la strada pronvinciale n. 5 Roncalceci ha causato danni alle imprese di San Pancrazio. E allora ieri il Comune di Russi, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 17 dicembre 2025, ha reso noto che ora, fino al 27 maggio 2026, è possibile presentare domanda di accesso al Fondo di sostegno a favore delle attività economiche ubicate nella frazione di San Pancrazio, istituito al fine di mitigare gli effetti economici negativi causati dal prolungato stop. Il fondo ha una.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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