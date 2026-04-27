Lavori sul ponte un fondo di 80mila euro per sostenere le attività economiche | come presentare le domande

Il Comune di Russi ha annunciato che, a partire da oggi, è possibile presentare domanda per accedere a un fondo di 80.000 euro destinato alle attività economiche di San Pancrazio. La misura è stata approvata dal Consiglio Comunale lo scorso 17 dicembre 2025 e mira a sostenere le attività commerciali presenti nella frazione. Le modalità di presentazione delle domande sono state rese note dall’amministrazione comunale.

Il Comune di Russi, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale del 17 dicembre 2025, rende noto che è possibile presentare domanda di accesso al Fondo di sostegno a favore delle attività economiche ubicate nella frazione di San Pancrazio, istituto al fine di mitigare gli effetti.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Proseguono i lavori per la ricostruzione del ponte sul Fossa in fondo a via Regina PacisLavori finanziati dal PNRR per il nuovo Ponte di via Regina Pacis tra Sassuolo e Formigine: le strutture in acciaio sono in fase di ultimazione per... Il Conservatorio Alessandro Scarlatti apre le porte alla cittadinanza: open day domenica per presentare le attivitàIl Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo apre le sue porte a tutta la cittadinanza con l’Open Day dedicato alle giovani leve e a tutti gli... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Nuovo Ponte Nuovo; Ponte di Castelvetro: i lavori della Provincia non interferiranno col traffico; Ponte di viale Marconi. Altro passo avanti nei lavori. Restano i disagi al traffico; Bari, i cantieri notturni per il Brt: terminati i lavori sul ponte XX Settembre e sul Ponte Garibaldi. Ponte sul Metauro, a Fano lavori dopo l’estate. Serfilippi esulta: «Bene, stagione salva»FANO I lavori al ponte sul fiume Metauro si faranno dopo l’estate, non a maggio. La delegazione fanese, guidata dal sindaco Luca Serfilippi, ha ottenuto le garanzie sperate dal vertice ... corriereadriatico.it Fano sud, caos sul Ponte Metauro: Anas lo chiuderà per dieci mesiSemaforo e code chilometriche: Serfilippi contesta l’avvio dei lavori prima del vertice in Regione. Problemi anche nella parte nord: il Comune chiede turni notturni per evitare il blocco totale della ... ilrestodelcarlino.it Martedì al via i lavori del Piano San Cristoforo: 21 milioni per riqualificare il quartiere https://www.freepressonline.it/2026/04/27/san-cristoforo-via-ai-lavori-del-progetto-caivano/ . #Catania #SanCristoforo #Riqualificazione #DecretoCaivano #Lavori - facebook.com facebook Nei giorni scorsi, insieme alla Commissione Ambiente, Lavori Pubblici e Territorio della Camera, ho visitato il termovalorizzatore di Osaka e apprezzato dall’esterno quello di Tokyo (il grattacielo celeste nella foto a sinistra). Strutture all’avanguardia, dove tecn x.com